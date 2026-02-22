Germania, Franța, Regatul Unit, Italia, Polonia și Suedia au anunțat o inițiativă comună pentru dezvoltarea unei muniții zburătoare autonome cu cost redus și autonomie de peste 500 de kilometri (311 mile), destinată atacurilor de precizie asupra țintelor strategice.

Noua inițiativă, denumită European Long-range Strike Approach (ELSA), urmărește dezvoltarea unei drone de tip „kamikaze”, care să efectueze atacuri unidirecționale asupra apărării antiaeriene inamice, a bazelor logistice și a altor obiective strategice importante.

Potrivit unei scrisori semnate de miniștrii apărării din fiecare țară participantă, drona de tip „kamikaze” va fi concepută pentru a lovi ținte cu maximă eficiență, utilizând un model de muniție autonomă care se autodistruge în momentul impactului, informează The Defense Post.

Drone „kamikaze” cu autonomie extinsă

O muniție zburătoare autonomă (loitering munition) este un tip de UAV (vehicul aerian fără pilot) care planează deasupra unei regiuni până își identifică ținta. Odată ce aceasta este stabilită, UAV-ul se prăbușește asupra obiectivului, acționând ca o dronă „kamikaze”.

Inițiativa ELSA va evalua viabilitatea unei platforme comune pentru astfel de drone, capabile să transporte diferite tipuri de încărcături utile (payload-uri). Potrivit publicației germane Hartpunkt, producția va fi probabil distribuită între țările participante pentru a crește scalabilitatea programului.

Drona, denumită One Way Effector 500 Plus, este estimată să transporte o încărcătură explozivă de aproximativ 50 kg (110 lbs). Inițiativa mai analizează și opțiuni de reducere a costurilor, inclusiv folosirea de proiectile de artilerie de 155 mm ca încărcături explozive.

Această dronă este concepută astfel încât un singur operator să poată lansa autonom zeci de muniții simultan.

Cerere în creștere pentru drone de atac

Conform raportului Defence Post, dronele de atac unidirecționale au devenit tot mai căutate după succesul sistemelor Shahed, proiectate în Iran, utilizate în conflictul dintre Rusia și Ucraina. Franța a contractat recent compania MBDA pentru producția One Way Effector, primele livrări fiind programate pentru anul viitor.

Drona One Way Effector ar urma să aibă o autonomie de 500 km (311 mile). Potrivit Hartpunkt, Berlinul ia în considerare utilizarea acestei drone pentru o Multi-Domain Task Force ce urmează a fi înființată în 2029.

Inițiativa multinațională, lansată ca răspuns la războiul din Ucraina, vizează și dezvoltarea sistemelor aeriene de avertizare timpurie, precum și a soluțiilor europene de lansatoare multiple de rachete.

Dronele au devenit o tehnologie omniprezentă în conflictele moderne

De la începutul invaziei rusești în Ucraina, în 2022, dronele au devenit o tehnologie omniprezentă în conflictele moderne. În mai 2024, oficialii militari ucraineni au afirmat că „dronele ucid mai mulți soldați pe ambele tabere decât orice altă armă”.

Un raport recent al Institutului European pentru Studii de Securitate arată că Rusia achiziționează lunar 100.000 de drone de nivel inferior din multiple surse. Restul Europei caută acum să recupereze terenul pierdut, în timp ce armata SUA a anunțat că intenționează să procure cel puțin un milion de drone în următorii doi-trei ani.