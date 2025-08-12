Victime ale propriului succes? Vehiculele antiaeriene Gepard ale Ucrainei s-ar putea confrunta în curând cu o criză de muniții

Ievhenii Valienko, un dezvoltator ucrainean de sisteme de bruiaj pentru drone, a declarat că cele mai bune mijloace de apărare ale Ucrainei împotriva dronelor Shahed ale Rusiei – vehiculele Gepard fabricate în Germania – sunt pe cale să rămână fără muniție de 35 de milimetri, transmite TrenchArt.

Această penurie are la bază „creșterea numărului de drone Shahed lansate de ruși în ultimele două luni”. Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) din Washington a documentat o creștere bruscă a acestor raiduri începând din ianuarie. În iulie, forțele aeriene ucrainene au înregistrat 728 de drone Shahed și drone-momeală lansate într-o singură zi.

Provocări în apărarea antiaeriană

Potrivit lui Valienko, un sistem de apărare aeriană cu adevărat eficient ar necesita „o abordare aprofundată și cuprinzătoare pentru combaterea UAV-urilor”, care să includă mai multe niveluri de apărare: rachete, dispozitive de bruiaj, drone-interceptor și sisteme Gepard. Cu toate acestea, unele dintre aceste niveluri de apărare devin mai puțin eficiente pe măsură ce dronele inamice devin mai ieftine și mai numeroase. În timp ce un Gepard poate doborî un Shahed cu muniție în valoare de câteva mii de dolari, prețul în scădere al dronelor – acum potențial sub 50.000 de dolari – face ca acest lucru să fie mai dificil. Rachete scumpe, precum Patriot fabricate în SUA și IRIS-T fabricate în Germania, sunt și mai puțin rentabile.

Valienko a explicat că Ucraina are o producție internă „foarte limitată” de muniție pentru Gepard, ceea ce o face dependentă de aprovizionarea din străinătate. Germania a finanțat noi comenzi, dar acestea ar putea să nu fie suficiente sau să nu ajungă suficient de repede pentru a satisface cererea.

Dispozitivele de bruiaj, precum sistemul Lima dezvoltat de compania lui Valienko, sunt, de asemenea, în urmă. Rușii „utilizează deja Shahed cu peste 12 canale” radio, în timp ce dispozitivele de bruiaj ale Ucrainei sunt „configurate pentru Shahed cu antene de patru până la opt canale”.