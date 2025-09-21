VIDEO Coliziune aeriană între două „mașini zburătoare” în timpul repetiției pentru un spectacol aerian în China

Două mașini zburătoare s-au ciocnit în timpul repetiției pentru un spectacol aerian în nord-estul Chinei, rănind unul dintre piloți și forțând unul dintre vehicule să aterizeze, unde a luat foc, potrivit CNN și preluat de Gizmodo.

Incidentul s-a produs în cadrul spectacolului aerian Changchun din Jilin, China, în după-amiaza zilei de 16 septembrie, când două aeronave XPeng AeroHT s-au ciocnit în aer, forțând una dintre ele să aterizeze. Celălalt vehicul a reușit să aterizeze în siguranță, potrivit Electrek, iar cauza accidentului este în curs de investigare.

Compania a declarat pentru CNN că accidentul a fost rezultatul unei „distanțe insuficiente” și că unul dintre vehiculele zburătoare „a suferit avarii la fuselaj și a luat foc la aterizare”.

Cele două aeronave eVTOL efectuau un exercițiu de zbor în formație înainte de a se ciocni din cauza „distanței insuficiente de separare”.

Starea pilotului rănit nu este cunoscută, iar XPeng nu a răspuns imediat la întrebările trimise miercuri prin e-mail.

Videoclipurile postate pe rețelele de socializare par să arate una dintre aeronave în flăcări, în timp ce echipajele de urgență încearcă să stingă incendiul.

Xpeng este o mare companie de vehicule electrice din China care a încercat să dezvolte vehicule zburătoare în ultimii ani, AeroHT devenind o filială în 2020.

XPeng AeroHT are câteva modele diferite de vehicule zburătoare și nu este clar care model a fost utilizat în acest caz. Electrek sugerează că a fost vorba de X2, dezvoltat pentru prima dată în 2021, dar nu exista o confirmare oficială ca acesta este modelul implicat în coliziune.

Aeronava X2 este uneori denumită „mașină zburătoare”, deși nu are roți și nu poate circula pe sol înainte de a decola. Este descrisă mai precis ca un vehicul electric cu decolare și aterizare verticală, abreviat eVTOL (electric vertical-takeoff-and-landing vehicle).

Omenirea așteaptă mașina zburătoare de peste un secol, dar aceasta nu a fost încă realizată. Inventarea unei mașini zburătoare nu este partea dificilă. Dar toate celelalte detalii care însoțesc introducerea pe piață a unei mașini zburătoare sunt complicate. Pilotarea acestora prezintă în mod evident riscuri și există multe obstacole legislative, deoarece guvernele raționale nu doresc ca aceste vehicule să cadă pur și simplu din cer.

Dacă ne luăm după titlurile din presă, mașina zburătoare pare să fie mereu la doi ani distanță. Chiar și atunci când prognozele amână termenul, suntem în continuare destinați să fim dezamăgiți.

Suntem în 2025 și încă așteptăm ca mașinile zburătoare să devină mainstream. Pentru că nu este vorba doar de aprobarea reglementărilor. Acest tip de vehicule zburătoare pot întâmpina probleme, așa cum au văzut marți spectatorii de la Changchun Air Show; uneori sunt probleme tehnice, alteori sunt erori umane. Și încă nu știm ce a cauzat accidentul de marți.

Vehiculele eVTOL se află în centrul planurilor Chinei de a construi o „economie la joasă altitudine”, un sector care cuprinde taxiuri zburătoare, livrări cu drone și alte aplicații în spațiul aerian sub 3.000 de metri.

Anul trecut, Partidul Comunist Chinez a inclus pentru prima dată „economia de joasă altitudine” în raportul anual de activitate al guvernului, considerând această nișă de piață un nou motor de creștere. Autoritatea de reglementare a aviației civile din China a prognozat că economia de joasă altitudine a țării ar putea atinge o valoare de piață de 206 miliarde de dolari până în 2025 și ar putea urca la 482 miliarde de dolari până în 2035, potrivit agenției de presă de stat Xinhua.

Producătorii, printre care și Xpeng AeroHT, se grăbesc să profite de oportunitățile pieței și să valorifice potențialul din diverse industrii, de la turism, logistică și agricultură până la ajutor în caz de dezastre.