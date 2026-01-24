„A Knight of the Seven Kingdoms” debutează puternic pe HBO, cu 6,7 milioane de telespectatori în primele trei zile

Serialul „A Knight of the Seven Kingdoms”, un nou titlu plasat în universul „Game of Thrones”, a atras 6,7 milioane de telespectatori la nivel global în primele trei zile de la lansare, cumulând audiența de pe toate platformele de difuzare ale grupului HBO.

Potrivit revistei Variety, performanța plasează producția printre cele mai de succes lansări ale HBO Max, fiind una dintre primele trei premiere ca audiență din istoria platformei de streaming a companiei. Comparativ, sezonul al doilea al serialului „The Pitt”, o dramă medicală recompensată cu premii Emmy, a înregistrat 5,4 milioane de telespectatori în primele trei zile de la debutul din luna ianuarie. De asemenea, premiera sezonului al patrulea al serialului „Industry” a fost urmărită de aproximativ 800.000 de telespectatori în același interval.

În contextul acestui debut solid, HBO a anunțat deja reînnoirea serialului „A Knight of the Seven Kingdoms” pentru un al doilea sezon. Producția este unul dintre cele două prequel-uri dezvoltate în prezent de HBO în universul creat de George R. R. Martin, alături de „House of the Dragon”, al cărui al treilea sezon este așteptat să fie lansat în cursul acestui an.

Serialul este adaptat după seria de nuvele „Tales of Dunk and Egg”, semnată de George R. R. Martin, și urmărește aventurile cavalerului Ser Duncan „Dunk” the Tall și ale tânărului său scutier, Egg. Rolurile principale sunt interpretate de Peter Claffey, în rolul lui Dunk, și Dexter Sol Ansell, care îl joacă pe Egg. Din distribuție mai fac parte Daniel Ings, Bertie Carvel, Danny Webb, Sam Spruell, Shaun Thomas, Finn Bennett, Edward Ashley, Tanzyn Crawford, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Tom Vaughan-Lawlor și Daniel Monks.

George R. R. Martin este co-creator al serialului, alături de Ira Parker, cei doi având și rolul de producători executivi. Ira Parker este, totodată, coordonatorul show-ului. Regia este semnată de Owen Harris și Sarah Adina Smith, iar primul sezon al producției este format din șase episoade.