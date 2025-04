„Spider-Man: Beyond the Spider-Verse” va fi lansat în 2027

„Spider-Man: Beyond the Spider-Verse”, ultima parte a trilogiei animate produse de Sony, va ajunge în cinematografe la 4 iunie 2027, a anunţat echipa de producţie la convenţia CinemaCon, care a început la 31 martie în oraşul american Las Vegas, transmite marţi agenţia EFE, potrivit Agerpres.

Phil Lord, producătorul filmului, a dat asigurări că „va fi un final grandios pentru trilogie” şi a adăugat că, alături de co-regizorii Bob Persichetti şi Justin K. Thompson, şi-a acordat „timpul necesar pentru a se asigura că totul iese bine”, potrivit Variety.

Trilogia, care a început în 2018 cu „Spider-Man: Into the Spider-Verse” şi a continuat în 2023 cu „Spider-Man: Across the Spider-Verse”, se va încheia cu această ultimă producţie.

În animaţia originală, Miles Morales, un elev de liceu din Brooklyn, învaţă că „oricine poate purta masca” atunci când devine noul Spider-Man şi se alătură altor Spider-Man din universuri paralele, care se unesc pentru a salva oraşul New York.

În continuare, Miles o conduce pe Gwen Stacy (alias Spider-Woman) prin multivers, însă se confruntă cu o altă ameninţare. Nu au fost dezvăluite detalii cu privire la acţiunea din cea de-a treia producţie, însă este posibil ca Miles Morales să se confrunte cu o criză existenţială.

Prima parte a trilogiei a avut încasări de 384 de milioane de dolari la nivel internaţional şi a câştigat un premiu Oscar pentru cel mai bun film de animaţie. Continuarea sa a obţinut încasări de 690 de milioane de dolari.

Lord a anunţat că va lucra din nou cu Chris Miller şi că „pregătesc filmul special pentru marele ecran”.