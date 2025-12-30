Noul film al lui James Cameron, „Avatar: Fire and Ash”, continuă să domine box office-ul mondial, ajungând la 760,4 milioane de dolari încasări globale, dintre care 542,7 milioane provin din piețele internaționale, potrivit celor mai recente date, citate de Mediafax. Franciza depășește 6 miliarde de dolari.

În al doilea weekend de la lansare, „Avatar: Fire and Ash” (20th Century/Disney) a adăugat 181,2 milioane de dolari din afara Americii de Nord, cu o scădere moderată de doar 25% față de debut (15% exluzând China), în timp ce în unele piețe-cheie a înregistrat chiar creșteri.

Filmul se apropie de pragul de 100 de milioane de dolari în China, unde a acumulat până acum 99,6 milioane, urmând să devină doar al doilea titlu hollywoodian care atinge această bornă în 2025.

Odată cu acest rezultat, franciza „Avatar” a depășit 6 miliarde de dolari la nivel mondial.

Tot din portofoliul Disney, „Zootopia 2” continuă un parcurs impresionant, cu 1,420 miliarde de dolari încasări globale. Din această sumă, 1,099 miliarde provin din box office-ul internațional, fără SUA.

Animația a devenit primul film de studio din 2025 care depășește un miliard de dolari în afara SUA, fiind totodată cel mai de succes film animat hollywoodian din istorie pe piețele internaționale.

În alte rezultate ale weekendului, „Wicked: For Good” (Universal) a trecut de pragul de 500 de milioane de dolari la nivel global, ajungând la 504 milioane. „The SpongeBob Movie: Search for Squarepants” a debutat cu 22,1 milioane de dolari internațional, pentru un total global de 60,3 milioane.

O surpriză a venit de la „Anaconda” (Sony), cu Jack Black și Paul Rudd, care a deschis la 20 de milioane de dolari în 58 de piețe externe, marcând cel mai bun debut internațional pentru o comedie din 2013 încoace, raportat la cursurile actuale de schimb.