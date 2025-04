„A Minecraft Movie” a depăşit aşteptările la box office cu încasări record la debut de 157 de milioane de dolari

„A Minecraft Movie” s-a ridicat la un nivel superior la box office, strângând 157 de milioane de dolari în weekendul de debut.

Nu este doar cel mai profitabil debut intern al anului, ci şi cel mai bun din istorie pentru o adaptare a unui joc video, scrie Variety, transmite News.ro.

La începutul weekendului, se preconiza că această comedie fantastică PG a Warner Bros. şi Legendary, cu Jack Black şi Jason Momoa în rolurile principale, va avea încasări cuprinse între 70 şi 80 de milioane de dolari, unii analişti optimişti sugerând o cifră finală mai apropiată de 90 de milioane de dolari.

Cu toate acestea, „Minecraft” a spulberat aşteptările în SUA şi în străinătate, datorită cererii de mult timp pentru un film de familie după jocul video din 2011.

La box office-ul internaţional, filmul a adăugat 144 de milioane de dolari pentru un start global de 301 milioane de dolari. Producţia filmului a costat 150 de milioane de dolari înainte de cheltuielile globale de marketing.

Înainte de acest weekend, „Captain America: Brave New World” de la Disney şi Marvel (88 de milioane de dolari) a avut cel mai profitabil debut al anului, în timp ce „The Super Mario Bros. Movie” (146 de milioane de dolari), produs de Universal şi Illumination, din 2023, a avut cel mai bun start pentru o adaptare a unui joc video.

Jared Hess („Napoleon Dynamite”, „Nacho Libre”) a regizat „A Minecraft Movie”, care urmăreşte un grup de inadaptaţi care sunt atraşi printr-un portal într-o lume cubică şi ghidaţi de un meşter expert numit Steve (Black).

„A Minecraft Movie” se bazează pe unul dintre cele mai bine vândute jocuri video din istorie, dar acest tip de asociere nu garantează întotdeauna succesul la Hollywood. Cu toate acestea, filmele bazate pe jocuri au avut mai multe succese decât eşecuri în ultima vreme, cu „The Super Mario Bros. Movie”, „Five Nights at Freddy’s”, „Sonic the Hedgehog” şi „Uncharted” al lui Tom Holland, toate marcând la box office.

Pe al doilea loc, thrillerul de acţiune al lui Jason Statham „A Working Man” a colectat 7,2 milioane de dolari din 3.262 de cinematografe. După două săptămâni de la lansare, filmul Amazon MGM a câştigat 27,7 milioane de dolari.

Filmul „The Chosen” al Fathom Entertainment: Last Supper – Part 2”, un serial TV bazat pe credinţă despre Iisus şi discipolii săi, a rămas pe locul al treilea cu 6,7 milioane de dolari din 2.235 de cinematografe în weekend. Fathom Events lansează cel de-al cincilea sezon al serialului în cinematografe cu episoade difuzate timp de două săptămâni; „Partea 1” a avut încasări de 17,3 milioane de dolari până în prezent.

Filmul live Disney „Albă ca Zăpada”, cu Rachel Zegler şi Gal Gadot în rolurile principale, a coborât pe locul al patrulea, cu 6 milioane de dolari obţinuţi în 3.750 de săli, în cel de-al treilea weekend de la lansare. Până în prezent, filmul, care a costat 250 de milioane de dolari, a generat o sumă de 77 de milioane de dolari la nivel naţional şi 168 de milioane de dolari la nivel mondial. Se prefigurează a fi unul dintre cele mai mari eşecuri de box office ale anului.

Top 5 este completat de „The Woman in the Yard” (Universal şi Blumhouse), cu 4,5 milioane de dolari din 2.845 de săli de cinema. Filmul, cu Danielle Deadwyler, capul unei familii care vede o femeie ciudată (în curte, desigur), a avut încasări de 17 milioane de dolari. Producţia „The Woman in the Yard” a costat doar 12 milioane de dolari.