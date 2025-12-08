Anunțul privind achiziția Warner Bros. de către Netflix, într-o tranzacție evaluată la 82,7 miliarde de dolari, a generat reacții imediate și puternice în industria de divertisment din Statele Unite. La doar o zi de la confirmarea acordului, mai multe organizații profesionale și lideri politici au exprimat îngrijorări legate de impactul asupra pieței, locurilor de muncă și consumatorilor, scrie TechCrunch.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Sindicatele cer blocarea fuziunii

Cea mai fermă opoziție a venit din partea Writers Guild of America (WGA). Sindicatul scenariștilor a cerut explicit blocarea tranzacției. „Cea mai mare companie de streaming din lume care înghite unul dintre cei mai mari competitori este exact ceea ce legile antitrust au fost concepute să prevină”, a transmis WGA. Reprezentanții organizației avertizează că fuziunea ar putea duce la pierderi de locuri de muncă, scăderea salariilor, înrăutățirea condițiilor de muncă, creșterea prețurilor pentru consumatori și reducerea diversității de conținut.

Și alte sindicate de la Hollywood au formulat rezerve. SAG-AFTRA, sindicatul actorilor, a declarat că există „multe întrebări serioase” privind impactul achiziției asupra viitorului industriei de divertisment.

Un proces competitiv câștigat de Netflix

Tranzacția a fost rezultatul unui proces competitiv, în care au mai fost implicate Paramount și Comcast. Paramount a încercat să cumpere întreaga companie Warner Bros., în timp ce Netflix va achiziționa doar studiourile de film și televiziune, precum și divizia de streaming. Divizia de rețele TV a Warner Bros. urmează să fie separată.

Inițial, Paramount era considerată favorită. Compania este condusă de David Ellison, fiul cofundatorului Oracle, Larry Ellison, cunoscut pentru relațiile sale cu administrația Trump. Acest context era văzut ca un avantaj în procesul de aprobare. Cu toate acestea, avocații Paramount au reclamat ulterior „un proces înclinat și incorect”, iar Netflix a fost anunțată câștigătoarea procedurii.

Bariere de reglementare și riscul blocării

Acordul este programat să se încheie în trimestrul al treilea din 2026. Până atunci, tranzacția va fi supusă unor analize riguroase din partea autorităților de reglementare. Senatoarea Elizabeth Warren a catalogat fuziunea drept „un coșmar anti-monopol”. Potrivit acesteia, un grup Netflix–Warner Bros. ar putea controla aproape jumătate din piața de streaming din SUA. „O astfel de concentrare ar putea forța consumatorii să plătească abonamente mai mari și să accepte mai puține opțiuni, punând în risc și locurile de muncă ale americanilor”, a declarat Warren.

Dacă autoritățile vor bloca tranzacția, Netflix ar fi obligată să achite o taxă de reziliere de 5,8 miliarde de dolari. Nu este clar dacă Warner Bros. ar continua ca entitate independentă sau dacă ar relua negocierile cu alți potențiali cumpărători.

Conducerea Netflix apără tranzacția

Conducerea Netflix a încercat să răspundă public criticilor în cadrul unei conferințe cu analiștii. Co-CEO-ul Ted Sarandos s-a declarat „foarte încrezător în procesul de reglementare”. „Acest acord este pro-consumator, pro-inovație, pro-lucrători, pro-creatori și pro-creștere. Vom colabora cu autoritățile și suntem convinși că vom obține toate aprobările necesare”, a spus Sarandos.

El a precizat că Netflix intenționează să păstreze HBO „funcționând, în mare, așa cum este acum”. De asemenea, Warner Bros. va continua să producă seriale pentru alte rețele și platforme de streaming, o practică pe care Netflix nu a încurajat-o în trecut. „Vrem să menținem această afacere de succes în funcțiune”, a adăugat Sarandos.

În privința modului în care HBO și HBO Max vor fi integrate în ecosistemul Netflix, co-CEO-ul Greg Peters a declarat că este prea devreme pentru detalii, dar a subliniat forța brandului HBO în rândul consumatorilor.

Viitorul lansărilor cinematografice rămâne incert

Un alt subiect sensibil este viitorul lansărilor cinematografice. Warner Bros. a avut un an record la box office, în timp ce Netflix lansează filmele în cinematografe doar pentru perioade scurte. Ted Sarandos a afirmat că planurile actuale pentru lansările Warner Bros. în săli vor continua. Pe termen lung, însă, „ferestrele de lansare vor evolua”, iar filmele vor ajunge mai rapid pe platformele de streaming.

Achiziția rămâne, astfel, una dintre cele mai importante și controversate mutări din istoria recentă a industriei de divertisment. Următoarele luni vor fi decisive pentru soarta tranzacției.