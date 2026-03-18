Arnold Schwarzenegger revine în rolul lui Conan după 42 de ani

Arnold Schwarzenegger va reveni în rolul lui Conan, personajul care i-a lansat cariera în anii ’80, într-un nou film intitulat King Conan. Revenirea care a stagnat ani la rând în birourile studiourilor pare să fi prins, în sfârșit, contur la 20th Century Studios, informează 3DVF.

Ideea unei continuări a poveștii lui Conan nu este nouă. După succesul filmelor lansate în 1982 și 1984, studiourile au încercat în repetate rânduri să readucă personajul pe ecrane.

Mai multe proiecte au fost anunțate și ulterior abandonate, inclusiv The Legend of Conan, în 2012. În 2017, studioul Universal a renunțat complet la planuri, după ce a invocat riscuri financiare.

Între timp, cariera lui Schwarzenegger a luat o turnură diferită, iar actorul a devenit guvernator al statului California, ceea ce a contribuit la amânarea repetată a proiectului.

O nouă echipă, o nouă direcție

Relansarea francizei vine acum cu o schimbare majoră în spatele camerei. Regia și scenariul sunt semnate de Christopher McQuarrie, cunoscut pentru seria Mission: Impossible, ceea ce sugerează o abordare mai modernă și mai dinamică.

Noul film promite o producție de amploare, susținută de resursele unui studio major, și o combinație între acțiune spectaculoasă și poveste matură.

Un Conan diferit

De această dată, Conan nu mai este războinicul tânăr din filmele originale, ci un rege trecut prin numeroase lupte, marcat de experiență și de pierderi.

Povestea va explora o etapă diferită din viața personajului: un lider obligat să revină în luptă după ce își pierde tronul. Filmul va include elemente clasice ale universului Conan — magie, bătălii și creaturi fantastice — dar și o dimensiune centrată pe consecințele trecutului.