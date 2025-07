„Avatar: Fire and Ash” vine cu un trailer nou și promite un film menit să smulgă lacrimi

Așteptarea pentru continuarea uneia dintre cele mai spectaculoase francize cinematografice din toate timpurile este pe cale să se încheie. Primul trailer pentru Avatar: Fire and Ash, cel de-al treilea film regizat de James Cameron în universul Pandora, este aproape gata de lansare, iar momentul ales nu pare deloc întâmplător, potrivit Movieweb.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Conform surselor din industrie, teaserul ar putea fi difuzat în cinematografe începând cu 25 iulie, odată cu premiera filmului Marvel Fantastic Four: First Steps.

Fanii seriei nu vor putea viziona clipul online imediat

Fanii seriei nu vor putea viziona clipul online imediat, întrucât Disney și 20th Century Studios par să repete strategia de marketing folosită pentru Avatar: The Way of Water în 2022, când teaserul a fost proiectat în exclusivitate înaintea filmului Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Este o mișcare menită să redea un aer de eveniment lansării, dar și să reamintească publicului că Avatar este o experiență care începe,și se trăiește, în sala de cinema.

Programat să aibă premiera pe 19 decembrie 2025, Fire and Ash va continua povestea lui Jake Sully și a Neytiri, într-un context mult mai întunecat decât până acum. Finalul sângeros al celui de-al doilea film a lăsat deschisă o confruntare de proporții epice între familia Sully și forțele conduse de colonelul Miles Quaritch.

În noul capitol, conflictul se extinde dincolo de granițele cunoscute ale lumii Pandora

În noul capitol, conflictul se extinde dincolo de granițele cunoscute ale lumii Pandora, iar una dintre marile noutăți este apariția Poporului Cenușii – Ash People – un nou trib Na’vi care va aduce o turnură radicală narativului. Pentru prima oară, povestea va pune Na’vi împotriva altor Na’vi, într-un conflict intern care promite să schimbe radical dinamica universului creat de Cameron.

Distribuția filmului îi reunește pe Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang și Kate Winslet, alături de Oona Chaplin, Cliff Curtis, Jack Champion și David Thewlis. De asemenea, tinerii actori care au jucat rolurile copiilor Sully revin în roluri esențiale pentru noua etapă a poveștii.

Un film menit să smulgă lacrimi

Într-o declarație recentă, James Cameron a dezvăluit că mai mulți apropiați au vizionat deja versiunea finală a filmului, iar reacțiile au fost extrem de emoționante. Fără a da detalii despre conținut, regizorul a lăsat de înțeles că Fire and Ash va fi cel mai profund film din serie până acum, un film menit să smulgă lacrimi și să adâncească și mai mult legătura afectivă dintre public și personajele Pandora.

Cu un univers vizual nemaiîntâlnit, cu triburi noi, conflicte morale și o miză personală crescută, Avatar: Fire and Ash pare pregătit să ridice din nou ștacheta în materie de cinema. Iar primul trailer, chiar dacă va fi disponibil doar în sălile de cinema, promite să fie startul unei toamne dominate de febra Avatar.