dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
4 vizualizări
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Brendan Fraser revine în franciza „The Mummy” după 15 ani

George Radu
13 noiembrie 2025
Brendan-Fraser-în-The-Mummy-screenshot
Brendan Fraser, Credit foto: NZ / Christophel Collection / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

După mai bine de 15 ani de la ultima apariție în franciza „The Mummy”, Brendan Fraser își face mult-așteptata revenire în rolul vânătorului de comori Rick O’Connell. Alături de el, Rachel Weisz revine în rolul Evelyn O’Connell, într-un film care va fi o continuare directă a primelor două părți și va ignora evenimentele din Tomb of the Dragon Emperor, anunță MovieWeb.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Regizorii Matt Bettinelli-Olpin și Tyler Gillett (Ready or Not, Scream VI) vor conduce proiectul, pe baza unui scenariu semnat de David Coggeshall (Orphan: First Kill). Echipa de regie este cunoscută pentru succesul în revitalizarea francizelor horror, motiv pentru care Universal a ales să le încredințeze această revenire.

Noua continuare promite însă să readucă farmecul și aventura filmelor originale

„The Mummy” a încercat anterior să intre în universul Dark Universe, cu un reboot în 2017 cu Tom Cruise, dar proiectul a eșuat. Noua continuare promite însă să readucă farmecul și aventura filmelor originale.

În paralel, Warner Bros. pregătește propria versiune a clasicului monstru, The Resurrected, regizat de Lee Cronin (Evil Dead Rise). Filmul va avea premiera pe 17 aprilie 2026 și spune povestea unui tată care trebuie să salveze copiii săi după ce fiica sa se întoarce purtând spiritul unei mumii egiptene antice. Distribuția îi include pe Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy și Veronica Falcón.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...