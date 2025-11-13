După mai bine de 15 ani de la ultima apariție în franciza „The Mummy”, Brendan Fraser își face mult-așteptata revenire în rolul vânătorului de comori Rick O’Connell. Alături de el, Rachel Weisz revine în rolul Evelyn O’Connell, într-un film care va fi o continuare directă a primelor două părți și va ignora evenimentele din Tomb of the Dragon Emperor, anunță MovieWeb.

Regizorii Matt Bettinelli-Olpin și Tyler Gillett (Ready or Not, Scream VI) vor conduce proiectul, pe baza unui scenariu semnat de David Coggeshall (Orphan: First Kill). Echipa de regie este cunoscută pentru succesul în revitalizarea francizelor horror, motiv pentru care Universal a ales să le încredințeze această revenire.

Noua continuare promite însă să readucă farmecul și aventura filmelor originale

„The Mummy” a încercat anterior să intre în universul Dark Universe, cu un reboot în 2017 cu Tom Cruise, dar proiectul a eșuat. Noua continuare promite însă să readucă farmecul și aventura filmelor originale.

În paralel, Warner Bros. pregătește propria versiune a clasicului monstru, The Resurrected, regizat de Lee Cronin (Evil Dead Rise). Filmul va avea premiera pe 17 aprilie 2026 și spune povestea unui tată care trebuie să salveze copiii săi după ce fiica sa se întoarce purtând spiritul unei mumii egiptene antice. Distribuția îi include pe Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy și Veronica Falcón.