După ani de speculații și așteptări ale fanilor, Kit Harington a confirmat că nu va reveni în rolul lui Jon Snow, și pune astfel capăt zvonurilor privind un posibil spin-off al seriei Game of Thrones. Actorul britanic a declarat că, după un deceniu petrecut în acest univers, nu mai dorește să reia personajul, și dorește ă se concentreze acum pe alte proiecte, potrivit MovieWeb.

Harington se află în prezent în plin proiect fantasy, acolo unde oferă vocea lui Gilderoy Lockhart în audiobook-ul Harry Potter și Camera Secretelor. De asemenea, va juca în adaptarea BBC One după romanul A Tale of Two Cities, care va fi lansată în 2026, în rolul lui Sydney Carton.

Ce ar fi însemnat un spin-off cu Jon Snow

Un serial dedicat lui Jon Snow ar fi continuat povestea după plecarea sa din Westeros, și ar fi inclus personaje familiare precum Arya și Sansa Stark. Ideea spin-off-ului a venit chiar de la Harington, care a adus la proiect propria echipă de scenariști. Totuși, HBO nu a dus proiectul la bun sfârșit.

Pe lângă spin-off-ul lui Jon Snow, alte planuri precum Bloodmoon și Sea Bottom au fost abandonate. În schimb, fanii pot aștepta cu interes A Knight of the Seven Kingdoms, ce va debuta pe 18 ianuarie 2026, serial care se va concentra pe aventurile lui Sir Duncan the Tall și ale tânărului său paj, Egg.

Viitorul univers Game of Thrones include și alte serii în pregătire: Aegon’s Conquest, un serial despre Corlys Velaryon, Ten Thousand Ships, despre Prințesa Nymeria, și The Golden Empire, plasat în vechiul imperiu Yi Ti din Essos.