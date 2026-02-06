Platformele de streaming vor fi obligate să plătească cel puțin 8% din veniturile obținute în Germania pentru finanțarea cinematografiei locale

Platformele de streaming video, precum Netflix, Amazon și Disney+, vor fi obligate să contribuie cu cel puțin 8% din veniturile realizate în Germania la finanțarea producției cinematografice locale, potrivit unui acord încheiat joi în cadrul coaliției guvernamentale germane.

Potrivit AFP, citată de Agerpres, noua taxă obligatorie de investiții se va aplica nu doar platformelor de streaming, ci și posturilor de televiziune germane, autoritățile argumentând că obiectivul este asigurarea unui flux constant de comenzi pentru industria cinematografică națională. „Scopul este garantarea comenzilor pentru industria cinematografică germană”, a declarat ministrul Culturii și Mass-Media, Wolfram Weimer.

Conform acordului, platformele care vor investi peste 12% din cifra de afaceri realizată în Germania în producții cinematografice locale vor beneficia de anumite facilități, inclusiv scutirea de la unele obligații de difuzare, precum cerința de a oferi conținut în limba germană.

Prin această decizie, Germania se aliniază unui trend european deja consacrat. Franța, de exemplu, a introdus încă din 2021 obligația ca platformele de streaming să aloce cel puțin 20% din veniturile obținute pe piața franceză pentru finanțarea producției cinematografice și audiovizuale europene sau de limbă franceză. În acest fel, platformele sunt supuse acelorași reguli de contribuție care se aplică și marilor grupuri de televiziune tradiționale.

În paralel cu impunerea contribuției obligatorii pentru platforme, guvernul german a decis să majoreze semnificativ sprijinul public pentru cinematografie. Finanțarea publică destinată sectorului urmează să fie dublată în anii următori, până la un nivel de 250 de milioane de euro anual.

„Prin dublarea sprijinului economic pentru cinema, investițiile suplimentare sunt în beneficiul cineaștilor germani și contribuie la menținerea locurilor de muncă din industrie”, a declarat ministrul german al Finanțelor, Lars Klingbeil.

Proiectul de lege, aprobat de coaliția de guvernare formată din conservatori și social-democrați, urmează să fie transmis Consiliului de Miniștri și ulterior Parlamentului pentru dezbatere și adoptare.

În Franța, platformele de streaming au contribuit în 2024 cu aproape 400 de milioane de euro la finanțarea producției audiovizuale și cinematografice locale, potrivit datelor oficiale.