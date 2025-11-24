dark
Prime Video introduce rezumate generate cu inteligenţă artificială pentru seriale / Momentan funcţia este disponibilă doar în versiune beta pentru un număr limitat de titluri

Redacția TechRider
24 noiembrie 2025
Sursa foto: Vadimrysev | Dreamstime.com
Inteligenţa artificială va fi folosită în cadrul platformei de streaming Prime Video pentru a genera automat rezumate ale serialelor, transmite News.ro.

Spre deosebire de rezumatele oficiale, care apar la începutul anumitor episoade, rezumatele AI-ului pot fi comandate oricând de utilizator.

Conform Amazon, facilitatea „foloseşte inteligenţa artificială generativă pentru a crea recapitulări ale sezoanelor la calitate cinematografică, cu naraţiune, dialog şi muzică sincronizate”.

Aceasta este acum disponibilă în versiune beta şi poate fi folosită la un număr limitat de seriale, printre care „Fallout”, „Tom Clancy’s Jack Ryan” şi „Upload”.

Noua funcţionalitate urmează uneia similare lansate de Amazon anul trecut şi numită X-Ray Recaps, care putea fi folosită pentru a rezuma sezoane, episoade şi chiar părţi ale unor episoade.

Amazon spune că a introdus restricţii pentru ca rezumatele generate de AI să nu includă spoilere, dar nu spune nimic de posibilitatea ca acelaşi AI să halucineze şi să inventeze acţiuni care nu au avut loc.

