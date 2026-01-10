După ce a testat deja ideea, Disney+ se pregătește să aducă mai mult conținut de scurtă durată pe platformă pentru a atrage spectatorii mai tineri, anunță Movie Web.

În fiecare lună apar numeroase filme și seriale noi pe Disney+, însă de acum înainte abonații vor avea acces la un tip nou de conținut. La CES 2026, pe 7 decembrie, Disney+ a anunțat intenția de a introduce „microconținut” pe platformă în acest an. În ultimii ani, odată cu apariția TikTok și a funcției Reels pe platforme de social media precum Instagram și Facebook, conținutul de formă scurtă a devenit tot mai popular.

Disney+ a testat deja această idee în 2025 prin introducerea „verts” în aplicația ESPN, care le permitea spectatorilor să revadă momente importante și comentarii de la evenimente sportive recente. De asemenea, Disney+ a lansat anul trecut What You Need to Know, un scurt program zilnic de știri găzduit de Rachel Scott sau James Longman. Acum, platforma explorează acest tip de conținut la o scară mai largă.

Ce ne putem aștepta de la noile schimbări

Este posibil ca acest conținut să fie direct legat de istoricul de vizionare al utilizatorului, ceea ce permite Disney+ să le arate clipuri din culise sau interviuri din filmele și serialele pe care le-au urmărit recent. Disney+ a declarat că dorește ca platforma sa să devină „o destinație zilnică pentru utilizatorii care vor să primească actualizări despre domeniile lor preferate de conținut”, iar noua funcție va acoperi atât știri, cât și divertisment. Astfel, dacă un utilizator așteaptă noutăți despre Percy Jackson, va putea verifica contul Disney+ și afla direct ultimele detalii.

Deși anunțul nu oferă încă detalii exacte despre modul de funcționare, decizia Disney+ de a introduce conținut de formă scurtă este cu siguranță interesantă. Rămâne de văzut dacă utilizatorii se vor angaja cu aceste videoclipuri rapide sau nu, însă succesul lor va depinde probabil de filmele și serialele Disney+ acoperite și poate dura ceva timp până ce abonații se obișnuiesc cu noua funcție.

Este de așteptat ca Disney+ să ofere mai multe detalii în viitorul apropiat.