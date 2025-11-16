Christopher Nolan ridică din nou ștacheta cinematografiei odată cu The Odyssey, filmul programat pentru vara anului 2026. Regizorul premiat cu Oscar, cunoscut pentru producții care au redefinit filmul modern, de la Inception la Oppenheimer, spune că această nouă epopee fantasy este cel mai ambițios proiect al său de până acum. Iar Hollywood-ul îl crede. Pelicula este deja considerată una dintre cele mai așteptate lansări ale deceniului, anunță MovieWeb.

Nolan a explicat faptul că își dorește să facă ceea ce cinema-ul nu a reușit niciodată, să redea mitologia greacă cu gravitatea, spectaculozitatea și credibilitatea unei superproducții IMAX.

“Căutam lucruri care nu s-au mai făcut înainte. În toată mitologia cinematografică cu care am crescut, filmele lui Ray Harryhausen și altele, nu am văzut-o niciodată realizată la nivelul unui A-budget hollywoodian”, a declarat Nolan.

Un proiect secret, gândit pentru a umple „golurile din cultura cinematografică”

Pentru The Odyssey, echipa a filmat peste 600.000 de metri de peliculă, o cantitate colosală chiar și pentru standardele lui Nolan. Actorii care interpretează echipajul navei lui Odiseu au filmat pe mare, în condiții reale, pentru a reda cât mai fidel pericolele călătoriilor antice.

„E vast, înfricoșător și minunat… am vrut să surprindem cât de greu era acel drum într-o lume necunoscută”, spune regizorul.

O distribuție și o echipă tehnică de top

Bazat pe poemul atribuit lui Homer, filmul îl urmărește pe regele Odiseu în încercarea sa de a se întoarce acasă după Războiul Troian. Distribuția este un adevărat regal hollywoodian: Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Elliot Page, Charlize Theron, Jon Bernthal, plus mulți alții.

În echipă au revenit și colaboratori cheie ai lui Nolan, directorul de imagine Hoyte van Hoytema și compozitorul Ludwig Göransson, care a câștigat Oscarul pentru Oppenheimer.

O miză uriașă pentru Hollywood și pentru Universal Pictures

Bugetul filmului se ridică la 250 de milioane de dolari, fără marketing, o investiție rară într-o eră dominată de streaming, francize și formule sigure. Pentru Universal, The Odyssey este proiectul fanion al verii 2026, unul care depășește chiar și misteriosul film SF al lui Steven Spielberg, care rămâne complet secret.

Matt Damon, care joacă un rol central, spune că experiența filmărilor a fost „cea mai bună din întreaga mea carieră”. Despre film, afirmă: „Ar trebui să fie cea mai distractivă, spectaculoasă și mitică producție a verii”.

Deși The Odyssey va intra în cinematografe abia pe 17 iulie 2026, proiecțiile speciale pentru avanpremieră sunt deja sold out, un semn că publicul este nerăbdător să vadă următoarea producție marca Nolan.