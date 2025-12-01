VIDEO „Zootopia 2” a dominat încasările de Ziua Recunoștinței / Încasări de 156 de milioane de dolari pentru filmul Disney

„Zootopia 2” şi „Wicked: For Good”, două filme lansate de Ziua Recunoştinţei, au umplut sălile de cinema în weekend. Continuarea filmului de animaţie al Disney, „Zootopia 2”, a dominat box-office-ul intern cu încasări impresionante de 156 de milioane de dolari din 4.000 de săli de cinema începând de miercuri, inclusiv 96,8 milioane de dolari în weekendul tradiţional, potrivit Variety, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Aceste vânzări de bilete se clasează pe locul al doilea în topul celor mai bune lansări de Ziua Recunoştinţei din toate timpurile, după o altă continuare Disney, „Vaiana 2” din 2024, care a câştigat 225 de milioane de dolari în cinci zile, şi înaintea unei alte continuări Disney, „Frozen II” din 2019, care a generat 125 de milioane de dolari în cinci zile. Filmul original „Zootopia” a avut premiera în martie 2016, cu 75 de milioane de dolari, şi a devenit un succes uriaş, cu 341 de milioane de dolari pe plan intern şi 1,02 miliarde de dolari la nivel mondial.

„Zootopia 2” a avut un succes şi mai mare la box-office-ul internaţional, cu încasări de 400 de milioane de dolari, inclusiv un record de 272 de milioane de dolari în China. În total, al doilea film „Zootopia” a încasat suma colosală de 556 de milioane de dolari la nivel global, situându-se pe locul patru în topul filmelor cu cele mai mari încasări din istorie în weekendul de lansare.

Regizat de Jared Bush şi Byron Howard, „Zootopia 2” urmăreşte aventurile unei poliţiste iepuroaice (Ginnifer Goodwin) şi ale unui vulpoi escroc (Jason Bateman) care se reunesc pentru a urmări un misterios nou locuitor reptilian (Ke Huy Quan). Cu recenzii excelente şi comentarii pozitive, „Zootopia 2” va rămâne un succes la box office până la sfârşitul anului.

Filmul „Wicked For Good” al studioului Universal a avut încasări de 93 de milioane de dolari în al doilea weekend de la lansare. Deşi a doua jumătate a filmului „Wicked” a avut un debut mai puternic, continuarea nu se menţine la fel de bine ca primul film. Pentru comparaţie, „Wicked” de anul trecut a câştigat 118 milioane de dolari în perioada de cinci zile a sărbătorilor, după ce a debutat cu 112,5 milioane de dolari în acelaşi weekend dinaintea Zilei Recunoştinţei. Cu toate acestea, „Wicked: For Good” rămâne un succes răsunător, cu 270,4 milioane de dolari pe plan intern şi 393,3 milioane de dolari la nivel global, după 10 zile în cinematografe.

În ciuda unor venituri de aproximativ 293 de milioane de dolari pentru toate filmele, programul de Ziua Recunoştinţei din acest an nu s-a apropiat de recordul stabilit în 2024, cu 422 de milioane de dolari în total, condus de „Vaiana 2”, „Wicked” şi „Gladiator II”. Aceasta a ajuns să ocupe locul patru în clasamentul celor mai mari încasări de Ziua Recunoştinţei din toate timpurile, după încasările din 2018 de 315 milioane de dolari (din „Ralph Breaks the Internet”, „Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” şi „Creed II”) şi cele din 2014 de 294,2 milioane de dolari (datorate filmului „The Hunger Games: Catching Fire”).

Filmul Netflix „Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery” a încasat aproximativ 4 milioane de dolari din 600 de cinematografe începând de miercuri. Filmul poliţist, regizat de Rian Johnson şi cu Daniel Craig în rolul detectivului sudist Benoit Blanc, nu rulează în cele trei mari lanţuri de cinematografe din ţară, AMC, Cinemark sau Regal. Netflix, care nu declară încasările, va lansa în decembrie pe platforma sa de streaming al treilea episod din seria „Knives Out”.

Topul este completat de: „Now You See Me: Now You Don’t” (încasări de 7 milioane de dolari), „Predator: Badlands” (încasări de 4,8 milioane de dolari) şi „The Running Man” (încasări de 3,7 milioane de dolari).