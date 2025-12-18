După mai bine de un an de speculații și zvonuri, Steven Spielberg a dezvăluit în sfârșit proiectul său secret de science-fiction, care explorează modul în care oamenii reacționează în fața unei invazii extraterestre. Filmul urmărește experiențele unei meteorologe (Emily Blunt) și ale unui informator pasionat despre OZN-uri (Josh O’Connor), care încearcă să dezvăluie adevărul lumii întregi, informează Space.com.

Trailerul oficial începe cu o întrebare cutremurătoare: „Dacă ai descoperi că nu suntem singuri și cineva ți-ar demonstra acest lucru, te-ar speria? Vara aceasta, adevărul aparține celor șapte miliarde de oameni. Ne apropiem de… Ziua Dezvăluirii”.

În clipul lansat, Emily Blunt este copleșită de o ciudată interferență cerebrală extraterestră în timp ce realizează un buletin meteorologic live din Kansas City. Josh O’Connor interpretează un bărbat care vrea să facă publică existența vieții extraterestre, iar Colin Firth joacă rolul unui om de știință conectat la o mașină misterioasă de fuziune a minților.

Fascinația lui Spielberg pentru SF și OZN-uri

Interesul regizorului pentru extratereștri și cosmos datează din copilărie, când tatăl său l-a trezit noaptea pentru a privi Perseidele în New Jersey. Aceasta a inspirat primul său lungmetraj amator, „Firelight”, realizat la vârsta de 17 ani și proiectat local pentru familie și prieteni.

Spielberg a continuat să exploreze tema OZN-urilor și a SF-ului în filme precum „Close Encounters of the Third Kind” (1977), „E.T. the Extra-Terrestrial” (1982) și „War of the Worlds” (2005). În „Disclosure Day”, regizorul propune o abordare întunecată a invaziei extraterestre, cu elemente sinistre precum cercuri în lanuri, păsări inteligente și animale ciudate, dar fără extratereștri vizibili până acum.

Distribuție și lansare

Scenariul filmului, bazat pe o poveste originală a lui Spielberg, a fost scris de David Koepp, colaborator frecvent al regizorului. Pe lângă Emily Blunt și Josh O’Connor, distribuția mai include pe Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell și Henry Lloyd-Hughes.

Filmul este produs de Spielberg împreună cu Kristie Macosko Krieger la Amblin Entertainment și va avea coloana sonoră semnată de John Williams. „Disclosure Day” va ajunge în cinematografe pe 12 iunie 2026.