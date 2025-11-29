Ross Duffer, unul dintre creatorii serialului Stranger Things, le-a transmis fanilor să fie atenți la modul în care vizionează prima parte a sezonului 5. Într-un mesaj video, el a explicat că pentru a urmări seria așa cum a fost intenționată, trebuie dezactivate toate îmbunătățirile televizorului, inclusiv setările de super-rezoluție, contrast dinamic, filtre de culoare sau funcțiile truemotion și smoothmotion, care pot provoca așa-numitul „efect soap opera”, anunță MovieWeb.

„Orice ați face, nu setați nimic pe ‘vivid’, pentru că se activează toate cele mai rele setări. Va distruge culoarea și nu este intenția realizatorilor de film,” a adăugat Duffer.

Entuziasmul pentru Stranger Things rivalizează cu cel pentru Game of Thrones

Sezonul 5 al Stranger Things a fost primit pozitiv de fani și a obținut un scor de 91% pe Popcornmeter, conform Rotten Tomatoes. Prima parte, formată din patru episoade, este deja disponibilă pe Netflix, iar partea a doua va fi lansată de Crăciun. Finalul seriei va fi difuzat pe Netflix și în cinematografe de Revelion.

Entuziasmul pentru Stranger Things sezonul 5 nu a mai fost egalat decât de lansarea sezonului 8 din Game of Thrones… și știm cu toții cum s-a terminat atunci. Totuși, până acum, Stranger Things a reușit să evite capcana unui final dezamăgitor și a primit cele mai bune recenzii ale publicului de la primul sezon.