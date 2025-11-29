dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Creatorul „Stranger Things” îi avertizează pe fani că s-ar putea să nu urmărească în mod corect sezonul 5

George Radu
29 noiembrie 2025
serialul stranger things ruland pe TV
Sursa foto: Dreamstime
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Ross Duffer, unul dintre creatorii serialului Stranger Things, le-a transmis fanilor să fie atenți la modul în care vizionează prima parte a sezonului 5. Într-un mesaj video, el a explicat că pentru a urmări seria așa cum a fost intenționată, trebuie dezactivate toate îmbunătățirile televizorului, inclusiv setările de super-rezoluție, contrast dinamic, filtre de culoare sau funcțiile truemotion și smoothmotion, care pot provoca așa-numitul „efect soap opera”, anunță MovieWeb.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

„Orice ați face, nu setați nimic pe ‘vivid’, pentru că se activează toate cele mai rele setări. Va distruge culoarea și nu este intenția realizatorilor de film,” a adăugat Duffer.

Entuziasmul pentru Stranger Things rivalizează cu cel pentru Game of Thrones

Sezonul 5 al Stranger Things a fost primit pozitiv de fani și a obținut un scor de 91% pe Popcornmeter, conform Rotten Tomatoes. Prima parte, formată din patru episoade, este deja disponibilă pe Netflix, iar partea a doua va fi lansată de Crăciun. Finalul seriei va fi difuzat pe Netflix și în cinematografe de Revelion.

Entuziasmul pentru Stranger Things sezonul 5 nu a mai fost egalat decât de lansarea sezonului 8 din Game of Thrones… și știm cu toții cum s-a terminat atunci. Totuși, până acum, Stranger Things a reușit să evite capcana unui final dezamăgitor și a primit cele mai bune recenzii ale publicului de la primul sezon.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...