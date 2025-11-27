Cu doar câteva zile înainte de debutul în cinematografe, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, al treilea film al lui Rian Johnson cu Daniel Craig în rolul detectivului Benoit Blanc, se pregătește să devină cel mai aclamat titlu al francizei, potrivit MovieWeb.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Scorul său pe Rotten Tomatoes continuă să urce, și a ajuns la un impresionant 95% pe baza a peste o sută de recenzii, semn că publicul va primi una dintre cele mai solide producții mystery ale ultimilor ani.

Un nou mister, o distribuție impresionantă și un ton mai întunecat

Rian Johnson, încă afectat de anularea serialului său Poker Face, pare să fi găsit o revenire în forță cu Wake Up Dead Man. Filmul îl aduce pe Craig înapoi în pielea detectivului Benoit Blanc, într-o poveste cu accente mai sumbre decât Glass Onion. Noul caz îl duce în centrul unei comunități conduse de monseniorul carismatic Jefferson Wicks, iar moartea misterioasă din mijlocul congregației deschide o rețea de secrete și tensiuni mocnite.

Distribuția reunește o listă impresionantă de vedete: Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack, Thomas Haden Church și Jeremy Renner. În buna tradiție a seriei, nu toate personajele vor ajunge la final, iar aproape fiecare pare să ascundă ceva.

Criticii afirmă că filmul este „cel mai bun din serie”

Comparat cu primul Knives Out și cu Glass Onion, noul film se bucură de o avalanșă de reacții elogioase. Criticii îl descriu drept „cel mai bun film al francizei până acum”.

Pentru regizor, noul film a fost o provocare personală. Johnson a mărturisit că teme profund religioase, care ating propriile sale trăiri și rupturi de credință, au complicat scrierea scenariului. „Am crescut într-un mediu religios. Am sentimente complicate legate de asta. A fost cel mai greu scenariu pe care l-am scris vreodată”, a declarat el pentru Empire.

Cu toate acestea, dificultățile nu se regăsesc pe ecran. Criticii și publicul de la primele vizionări susțin că filmul oferă un mister excelent construit, într-o atmosferă gotică și tensionată care îl pune pe Blanc în fața unei dintre cele mai provocatoare anchete ale sale.

Netflix ar putea prelungi franciza

Deși Wake Up Dead Man este ultimul film din contractul inițial aprobat de Netflix după succesul lui Knives Out, Johnson a insinuat că el și Craig „deja formulează următoarea poveste”. Având în vedere reacțiile inițiale, ar fi greu de imaginat că franciza nu va continua.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery va avea o lansare limitată în cinematografe timp de două săptămâni, începând cu 26 noiembrie 2025. Filmul va fi disponibil pe Netflix începând cu 12 decembrie.