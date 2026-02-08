Documentarul despre Melania Trump, lansat de Amazon MGM Studios, continuă să facă valuri, de această dată pentru motive legate de modul în care a fost promovat în cinematografe. Regizat de Brett Ratner, unul dintre personajele aflate în noul scandal Epstein, filmul urmărește cele trei săptămâni dinaintea inaugurării celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump în ianuarie 2025, anunță MovieWeb.

La The Lake Theater & Café din Portland, vizionarea filmului a fost oprită după ce oficialii Amazon s-au simțit deranjați de modul în care proprietarul, Jordan Perry, a ales să promoveze premiera.

„Poartă Melania Prada? Află vineri!”, „Ca să-ți învingi dușmanul, trebuie să-l cunoști. Melania începe vineri”, a scris proprietarul pe afișele de promovare. Reprezentanții Amazon au contactat imediat cinematograful și au cerut ca filmul să fie retras, fapt confirmat de Perry pe Instagram.

„Am primit un telefon prin care mi se spunea că șefii de la Amazon erau supărați pe modul în care afișul nostru promova filmul. Până atunci, am primit doar e-mailuri, mesaje vocale și recenzii pe Google/Yelp (care au fost șterse) în care eram întrebați de ce avem Melania aici. Decizia a venit nu din cauza reacției publicului (mulțumim că ne ascultați), ci de la un director Amazon. (ok, Amazon, ne pare rău, vă rugăm să nu ne anulați Prime-ul)”, a scris Jordan Perry

Un eșec critic și financiar

Deși filmul a avut un scor de 99% pe Popcornmeter (lucru discutabil), Melania este pe cale să devină unul dintre cele mai prost primite documentare din toate timpuriile. Filmul are 5% pe Tomatometer, pe baza a 39 de recenzii, iar criticii l-au numit „un gunoi aurit”, și „o colecție din cele mai inofensive secvențe dintr-un reality show”.

Ratingurile de pe Rotten Tomatoes pot oscila, mai ales la debut, dar chiar și cel mai bun scor al filmului a fost modest: 11%. Cu toate acestea, Melania Trump a celebrat succesele modeste ale documentarului pe rețelele sociale, și a ignorat criticile. Faptul că filmul a înregistrat cele mai mari încasări pentru un documentar lansat în cinematografe în ultimul deceniu pare că i-a fost suficient.