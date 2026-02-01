Documentarul „Melania”, care oferă o privire asupra vieții Primei Doamne Melania Trump în cele 20 de zile premergătoare învestirii prezidențiale din 2025, este așteptat să aibă un început slab la box office, potrivit estimărilor industriei cinematografice.

Regizat de controversatul Brett Ratner, care se află la primul film din 2014 și până în prezent, filmul a fost lansat în aproximativ 1.500 de cinematografe din America de Nord. Conform rezumatului oficial, documentarul „Melania oferă acces fără precedent la cele 20 de zile premergătoare învestirii prezidențiale din 2025, văzute prin ochii Primei Doamne. Spectatorii vor intra în universul Melania Trump, urmărind modul în care organizează planurile inaugurării, gestionează complexitatea tranziției la Casa Albă și se mută împreună cu familia înapoi la Washington D.C.”

Filmul include secvențe exclusive care surprind întâlniri importante, conversații private și medii nemaiîntâlnite până acum, și promite să ofere o imagine completă asupra Melaniei Trump într-unul dintre cele „mai puternice roluri din lume”.

Buget și cheltuieli impresionante

Proiectul a fost achiziționat de Amazon MGM Studios pentru 40 de milioane de dolari, iar alte 35 de milioane au fost alocate campaniei de marketing, o sumă de-a dreptul uriașă pentru un documentar. În plus, proiectul include și trei episoade care vor fi difuzate pe Prime Video, și care sunt incluse în costul total.

Deși au fost cheltuite milioane pentru promovare, inclusiv evenimente speciale precum o proiecție la Sphere din Las Vegas, filmul este pe cale să devină unul dintre cele mai mari eșecuri la box office ale anului, chiar dacă abia a început ianuarie. În plus, odată ce documentarul va fi disponibil pe Prime Video, este cert mulți spectatori nu vor simți nevoia să meargă în cinematografe. Nu că ar fi dat buzna.

Vânzări aproape inexistente la Londra

Documentarul despre Melania Trump a avut un început extrem de timid în Marea Britanie, acolo unde vânzările de bilete au indicat o lipsă aproape totală de interes din partea publicului britanic. Potrivit The Guardian, pentru proiecția de după-amiază de vineri la un cinematograf din Islington a fost vândut doar un singur bilet, iar pentru spectacolul de seară doar două bilete.

Situația a fost critică în marile multiplexuri, acolo unde toate proiecțiile programate la cinematografele Vue din Londra nu au avut niciun bilet vândut în avans. Și asta în ciuda faptului că filmul a primit undă verde pentru lansare din partea British Board of Film Classification și a beneficiat de o promovare intensă în Statele Unite.

Aceeași situație este valabilă și pentru proiecțiile planificate în zone dominate de democrați în SUA, în timp ce în zonele conservatoare, biletele ar fi fost „aproape epuizate”.

Concurență dură cu un film horror la box office

În același weekend, „Send Help”, un thriller horror regizat de Sam Raimi și cu Rachel McAdams și Dylan O’Brien în rolurile principale, este prognozat să fie liderul încasărilor. Variety estimează venituri între 14 și 17 milioane de dolari din 3.475 de cinematografe nord-americane, în timp ce Box Office Pro preconizează un interval între 12 și 17 milioane de dolari. Bugetul de producție al filmului este de 40 de milioane de dolari, fără costurile de marketing.