Platforma de streaming Netflix a fost nefuncţională timp de o oră pentru mai mulţi utilizatori din Statele Unite miercuri seară, pană care a coincis cu lansarea celui de-al cincilea şi ultim sezon din serialul ”Stranger Things”, informează Reuters.

Au existat mai puţin de 800 de sesizări privind această pană începând cu ora 8:45 p.m. ET, în scădere de la un maximum de 14.290 de incidente în prima parte a zilei, potrivit Downdetector, un site care monitorizează întreruperile folosind surse multiple.

”Unii dintre utilizatori s-au confruntat cu o problemă care a afectat streamingul pe dispozitive TV, dar transmisia a fost reluată pentru toate conturile după cinci minute”, a spus Netflix într-un răspuns trimis Reuters pe email.

Potrivit Netflix, serialul ”Stranger Things” este al treilea cel mai popular serial de limbă engleză de pe platformă la nivel global.

Ultimul sezon era programat pentru difuzare miercuri, la ora 8 p.m. ET în Statele Unite.

Platforma s-a mai confruntat şi în trecut cu întreruperi în timpul unor evenimente importante printre care meciul de box Mike Tyson-Jake Paul şi reality show-ul difuzat în live streaming ”Love is Blind”.