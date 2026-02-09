Episodul 4 din „A Knight of the Seven Kingdoms”, intitulat „Seven”, a devenit peste noapte un reper nu doar pentru serial, ci pentru întreaga franciză Game of Thrones. Cu un scor impresionant de 9,7/10 pe IMDb, episodul devine cel mai bine cotat din scurta istorie acestui spin-off și intră direct în topul celor mai apreciate episoade din întreg universul Westeros.

Reacția publicului a fost entuziastă. Mulți spectatori îl consideră cel mai bun episod al serialului de până acum, și apreciază atât construcția dramatică, cât și miza morală a poveștii. Episodul îl urmărește pe Dunk în timp ce încearcă să adune o echipă pentru un proces prin luptă de tip 7 contra 7, împotriva Targaryenilor.

Momentul-cheie al episodului vine spre final, când Baelor Targaryen decide să se alăture taberei lui Dunk, argumentând că nu face decât să-și respecte jurământul cavaleresc de a-i apăra pe cei nevinovați. Este o scenă care a rezonat puternic cu fanii, mai ales că readuce în prim-plan temele clasice ale onoarei, datoriei și sacrificiului, care au definit la început Game of Thrones., informează Forbes

Un scor care rescrie clasamentele

Cu cele 9,7 puncte obținute pe IMDb, „Seven” depășește clar episoadele anterioare ale serialului, care au avut scoruri de 8,1, 8,3 și 9,1. Mai mult, episodul ajunge în top 3 cele mai bine cotate episoade din întreaga franciză, alături de momente legendare din serialul original:

Game of Thrones: The Rains of Castamere, Battle of the Bastards – 9,9/10

Game of Thrones: The Winds of Winter, Hardhome – 9,8/10

A Knight of the Seven Kingdoms: Seven – 9,7/10

La același nivel se află și alte episoade celebre din Game of Thrones, precum Blackwater, The Mountain and the Viper sau The Door. În schimb, House of the Dragon rămâne în afara acestui top, cel mai bine cotat episod al său, „The Red Dragon and the Gold”, având un scor de 9,4/10.

Criticii laudă, publicul e mai rezervat

Paradoxal, succesul de pe IMDb contrastează cu scorul publicului de pe Rotten Tomatoes. A Knight of the Seven Kingdoms are un 95% rating din partea criticilor, mult peste Game of Thrones (88%) și House of the Dragon (87%). În schimb, scorul publicului este de doar 68%, semnificativ mai mic decât cele ale celorlalte două producții.

Printre nemulțumirile invocate se numără ritmul poveștii, durata relativ scurtă a episoadelor și tonul diferit față de serialele anterioare. Cu toate acestea, entuziasmul generat de episodul „Seven” sugerează că serialul începe să-și găsească identitatea și publicul său fidel.

O miză strategică pentru HBO

Pentru HBO, A Knight of the Seven Kingdoms se conturează ca o piesă strategică importantă. Formatul mai scurt permite filmarea și difuzarea anuală, iar sezonul 2 este deja în producție. Această strategie a lansărilor regulate a devenit tot mai atractivă pentru HBO, mai ales după experiențe recente cu alte producții concepute ca evenimente anuale.

În plus, showrunnerii vorbesc despre posibilitatea unui număr mare de sezoane, mai ales că au la dispoziție un material-sursă amplu, scris de George R.R. Martin.