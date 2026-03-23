Filmul SF „Project Hail Mary”, produs de Amazon MGM Studio, a debutat în forță în box-office-ul nord-american, obținând în primul său weekend de proiecții încasări de 80,6 milioane de dolari. Conform datelor publicate de compania Comscore, aceasta reprezintă cel mai bun debut cinematografic al anului 2026, notează Variety.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Regizat de Phil Lord și Christopher Miller, filmul îl are în rol principal pe actorul canadian Ryan Gosling și spune povestea unui profesor de științe care se trezește la bordul unei nave spațiale, la ani-lumină distanță de Terra, fără să-și amintească cine este sau cum a ajuns acolo. Pe măsură ce memoria îi revine, el descoperă că misiunea sa este să rezolve enigma substanței misterioase care amenință să distrugă Soarele.

Liderul din weekendul precedent, lungmetrajul de animație „Hoppers”, produs de Disney și Pixar, a coborât pe poziția a doua, cu încasări de 18 milioane de dolari. Filmul urmărește povestea unei tinere de 19 ani, mare iubitoare de animale, care își transferă conștiința într-un castor robotizat pentru a comunica cu animalele și a le salva habitatul. În aventurile sale, protagonista descoperă mistere neașteptate care declanșează o revoltă.

Pe locul al treilea s-a situat thrillerul indian „Dhurandhar The Revenge”, cu accente de film de acțiune și elemente inspirate din spionaj, care a debutat cu încasări de 10,1 milioane de dolari.

Comedia horror „Ready or Not 2: Here I Come”, continuarea filmului din 2019 „Ready or Not”, cu Sarah Michelle Gellar și Elijah Wood în distribuție, a intrat direct pe locul al patrulea, cu 9,1 milioane de dolari încasări.

Topul 5 este completat de filmul romantic „Reminders of Him”, produs de Universal, care a strâns 8 milioane de dolari de vineri până duminică.