James Cameron, regizorul seriei Avatar, al francizei The Terminator și al filmului Aliens, și-a exprimat recent nemulțumirea față de modul în care Academia de Film de la Hollywood tratează producțiile science-fiction. Deși a câștigat Oscarul pentru Cel Mai Bun Regizor în 1997 pentru blockbusterul Titanic, Cameron susține că filmele SF sunt, de regulă, subapreciate și rareori recunoscute la nivelul meritat, subliniază MovieWeb.

Aflat la un eveniment de promovare a celui mai nou film, Avatar: Fire and Ash, regizorul a declarat că industria premiilor pare să ignore cu bună știință filmele SF. Cameron a oferit drept exemplu cele două filme Dune, regizate de Denis Villeneuve:

„Nu mă gândesc prea mult la Oscaruri. Nu încerc să fac filme pentru a atrage această sensibilitate. Filme precum Avatar, filme science-fiction, aproape niciodată nu sunt recunoscute corespunzător. Și, știți, Denis Villeneuve, alt regizor canadian, a făcut aceste două filme magnifice Dune. Se pare că filmele s-au făcut singure, pentru că el nu a fost considerat drept regizor, nici măcar de Director’s Guild. Prefer să fac filme la care oamenii merg cu adevărat în săli. Scuze”, a declarat Cameron.

Regizorul subliniază astfel o problemă recurentă în rândul producțiilor SF. Deși acestea sunt adesea populare și influente, regizorii lor nu sunt recunoscuți în mod corespunzător pentru munca lor, mai ales în categoriile majore precum Cel Mai Bun Regizor. Exemplele recente includ Dune (2021) și Dune: Part Two, care, deși au primit mai multe nominalizări la Oscaruri, nu i-au adus lui Villeneuve o recunoaștere la categoria regie.

Avatar: Fire and Ash va fi filmul care schimbă percepția?

A treia parte a francizei Avatar, Avatar: Fire and Ash, a debutat recent în cinematografe, în contextul unor critici legate de durata filmelor lui Cameron și de asemănarea cu precedentul film Avatar: The Way of Water (2022). În ciuda acestor critici, franciza rămâne extrem de populară, iar bugetele colosale de peste 400 de milioane de dolari pentru fiecare film reflectă ambiția proiectului.

Succesul la box office va decide dacă Cameron va continua cu părțile patru și cinci deja planificate. Deși regizorul se arată reticent față de Oscaruri, producțiile sale au primit adesea nominalizări și premii, chiar dacă, în mare parte, la categoriile tehnice. Primul Avatar (2009) a primit nouă nominalizări, și a câștigat trei premii, inclusiv pentru efecte vizuale. Avatar: The Way of Water a fost nominalizat la patru categorii, inclusiv o nominalizare la categoria Cel Mai Bun Film, dar a câștigat Oscarul doar pentru efecte vizuale.