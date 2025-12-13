Bryan Fuller, creatorul celebrului serial Hannibal, și Mads Mikkelsen revin împreună pe marele ecran într-un film de acțiune și groază, Dust Bunny. Pelicula spune povestea unei fetițe de zece ani, Aurora, care se întoarce la vecinul său misterios pentru a-l ruga să ucidă monstrul de sub patul ei. Într-un interviu exclusiv pentru MovieWeb, regizorul a explicat cum au transformat această poveste într-un basm de groază plasat în lumea modernă, dar care păstrează totodată aerul atemporal.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Basmele au o anumită atemporalitate. Chiar dacă le plasezi într-un decor contemporan, nu poți adăuga prea multe indicii despre cât de modern este totul. Pelicula trebuie să se simtă modernă, dar în același timp să fie puțin în afara locului. Cea mai mare inspirație pentru stilul vizual al filmului a fost cinema-ul francez, precum colaborările lui Jean-Pierre Jeunet și Marc Caro, în filme ca Delicatessen sau The City of Lost Children, și chiar Amélie”, a declarat Bryan Fuller.

Cum a lucrat Mads Mikkelsen cu co-starul său copil

În Dust Bunny, Mads Mikkelsen joacă rolul unui asasin plătit care se aliază cu Aurora pentru a înfrunta monstrul care se presupune că i-a ucis întreaga familie. Deși este cunoscut pentru rolurile sale în Hannibal sau ca personajul negativ Le Chiffre din Casino Royale, Mikkelsen a explicat cum a reușit să nu o sperie pe Sophie Sloan, actrița care îl interpretează pe Aurora:

„Există o linie fină între ceea ce fac eu, ca personaj, și cum mă comport cu fetița în viața reală. Trebuie să se simtă confortabil, ca să pot interpreta un om închis în sine, fără să o sperii. Odată ce am stabilit că sunt de treabă și ne distrăm când nu filmăm, pot intra ușor în rolul care o respinge sau îi răspunde nepoliticos, fără ca ea să creadă că eu sunt așa cu adevărat. Practic, trebuie să port două pălării în același timp”.

Premiera și așteptările criticilor

Dust Bunny marchează debutul lui Bryan Fuller ca regizor de lungmetraj. Filmul are o distribuție impresionantă, printre care se numără Mads Mikkelsen, Sophie Sloan, Sheila Atim, David Dastmalchian și Sigourney Weaver. Pelicula a obținut deja un scor „Certified Fresh” de 86% pe Rotten Tomatoes și va avea premiera în cinematografele din Statele Unite pe 12 decembrie 2025.