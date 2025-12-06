Netflix va lansa filmul „Peaky Blinders: The Immortal Man” pe 20 martie 2026

Netflix a confirmat că lungmetrajul „Peaky Blinders: The Immortal Man”, regizat de Tom Harper și cu Cillian Murphy în rol principal, va fi lansat pe platformă pe 20 martie 2026, relatează IGN.

Sinopsisul oficial al filmului pune bazele pentru punctul în care începe povestea odată cu debutul filmului. Acesta sună astfel: „Birmingham, 1940. În mijlocul haosului celui de-al Doilea Război Mondial, Tommy Shelby este forţat să se întoarcă dintr-un exil autoimpus pentru a înfrunta cea mai periculoasă confruntare de până acum. Cu viitorul familiei şi al ţării în joc, Tommy trebuie să se confrunte cu proprii săi demoni şi să aleagă dacă îşi va înfrunta moştenirea sau o va arde până la temelii. Din ordinul Peaky Blinders…”, se arată în descrierea poveștii filmului”.

Cillian Murphy, laureat al Premiului Oscar, își reia rolul care l-a consacrat în serie, în timp ce scenariul este semnat de Steven Knight, creatorul universului Peaky Blinders.

Producția reunește o distribuție amplă, din care fac parte Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck și Jay Lycurgo. Lor li se alătură Barry Keoghan, nominalizat la Oscar, și Stephen Graham, laureat Emmy, care au colaborat anterior și la alte proiecte de succes.

Filmul marchează tranziția oficială a francizei Peaky Blinders către formatul cinematografic, după încheierea serialului de televiziune.