Netflix dezvoltă un nou serial dramatic inspirat din istorie, care îi are în centrul poveștii pe Alexandru cel Mare și pe celebrul filosof Aristotel. Proiectul a primit deja undă verde din partea platformei de streaming, iar în spatele său se află Jacob Tierney, creatorul serialului „Heated Rivalry”, difuzat de HBO, potrivit informațiilor publicate de revista Variety și citate de Agerpres.

Serialul, intitulat „Alexander”, va fi scris, regizat și produs chiar de Tierney. Producția reprezintă o adaptare pentru televiziune a romanului „The Golden Mean”, semnat de scriitoarea canadiană Annabel Lyon.

Povestea relației dintre Aristotel și tânărul Alexandru

Intriga urmărește începutul relației dintre celebrul filosof și viitorul cuceritor al lumii. Acțiunea este plasată într-o perioadă tensionată pentru Grecia antică, când imperiul Atenei începe să se prăbușească.

În acest context, Aristotel ajunge în Macedonia pentru a-l educa pe un prinț dificil și ambițios: Alexandru.

Descrierea oficială a proiectului explică direcția poveștii: „Acțiunea va începe în perioada în care imperiul Atenei se prăbușește, iar cea mai inteligentă minte a lumii, Aristotel, ajunge în Macedonia pentru a-l educa pe un tânăr prinț temperamental, Alexandru”.

Serialul promite să exploreze relația complexă dintre mentor și discipol într-un decor dominat de lupte pentru putere și tensiuni politice.

„În mijlocul intrigilor de palat, al iubirilor interzise, al războiului brutal și al ambițiilor nemiloase, prietenia lor improbabilă modelează un imperiu și schimbă cursul istoriei”, se arată în prezentarea oficială.

Jason Bateman, printre producătorii executivi ai proiectului

În echipa de producție se regăsesc mai multe nume cunoscute din industria cinematografică. Actorul Jason Bateman se numără printre producătorii executivi ai serialului.

Din proiect mai fac parte Michael Costigan, prin compania Aggregate Films, și Brendan Brady, producător executiv al serialului „Heated Rivalry”.

Jacob Tierney: „Am visat ani de zile să spun această poveste”

Pentru Jacob Tierney, proiectul are și o dimensiune personală. Regizorul spune că ideea adaptării romanului îl urmărește de mai mulți ani.

„M-am îndrăgostit de cartea ‘The Golden Mean’ a scriitoarei Annabel Lyon în urmă cu mai mulți ani și am visat mereu de atunci să spun această poveste pe ecran. Brendan și cu mine suntem extrem de încântați să colaborăm cu Aggregate și cu Netflix pentru a aduce la viață această lume incredibil de captivantă”, a declarat actorul, regizorul și scenaristul.

Netflix: serialul ar putea atrage un public global

Entuziasmul este împărtășit și de reprezentanții platformei de streaming. Jinny Howe, directoarea pentru SUA și Canada a departamentului de seriale bazate pe scenariu din cadrul Netflix, spune că echipa companiei a fost atrasă imediat de conceptul propus de Tierney.

„Jacob Tierney este unul dintre cei mai interesanți și mai solicitați creatori în aceste zile, iar noi suntem încântați să colaborăm cu el la serialul ‘Alexander’”, a declarat Jinny Howe.

Potrivit acesteia, adaptarea propune o reinterpretare modernă a relației dintre mentor și protejat.

„Am fost captivați imediat de viziunea sa asupra adaptării apreciatului roman al lui Annabel Lyon. Acest serial reimaginează lupta clasică pentru putere dintre mentor și protejat cu o energie brută și modernă, care pare atât epică, cât și incredibil de intimă”.

Oficialul Netflix consideră că producția are potențialul de a ajunge la un public larg.

„Această dramă cu mize mari este pregătită să rezoneze profund cu publicul nostru global și noi așteptăm cu nerăbdare să o aducem la viață alături de talentatul Jason Bateman și de echipa de la Aggregate Films”, a adăugat Jinny Howe.