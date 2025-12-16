Serialul Plaha, în regia lui Igor Cobileansk, va putea fi urmărit din nou în România. PaginaDeMedia.ro titrează că drepturile de difuzare ale producției, care îl are în rol principal pe Iulian Postelnicu, au fost achiziționate de platforma de streaming Netflix.

De ce producția nu a mai putut fi urmărită pe YouTube

Serialul Plaha, inspirat din viața oligarhului Vladimir Plahotniuc, dispăruse de pe YouTube, unde era disponibil pentru vizionare gratuit, la finalul lunii septembrie. Atunci, Adrian Buraga, directorul general al Jurnal TV şi unul dintre producătorii serialului Plaha, a explicat la momentul respectiv pentru Hotnews că au loc discuții cu mai multe platforme de streaming, iar pentru asta filmul trebuie să nu mai fie în acces gratuit.

„Noi din start nici nu am dorit să-l plasăm pe YouTube, îl difuzam doar la TV. Dar la al treilea episod am avut foarte multe mesaje, solicitări, că oamenii nu au reușit să-l vadă sau nu au acces ori se află peste hotare, şi atunci am decis să-l plasăm şi pe YouTube”, a spus Adrian Buraga, directorul general al Jurnal TV pentru Hotnews.

Serialul Plaha îl are în rol principal pe oligarhul Vladimir Plahotniuc, dar și corupția din țara de peste Prut. Potrivit Urban.ro, Presa moldoveană a putut recunoaște în serial momente importante ale corupției anilor 1990-2000 și momente care aduc aminte de fapte reale ale lui Vlad Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat din Moldova.

Personajul Vlad Plaha din serial este prezentat ca o figură puternică, cu rețele de influență politică, economică și criminală, iar numele ales trimite direct la Vlad Plahotniuc. Chiar dacă regizorul Igor Cobileanski si echipa de producție au declarat oficial că Plaha este o ficțiune „inspirata din realitate” și că au inventat elemente narative ca să asigure un dramatism al povestii, pentru publicul din Republica Moldova asemănarea este evidenta.