Draco Malfoy, cunoscut rival al lui Harry Potter din seria celebră de romane fantasy, a ajuns să fie asociat cu norocul în China, devenind un simbol neașteptat al Anului Nou Chinezesc. Chipul personajului apare pe decoruri roșii tradiționale și pe diverse obiecte festive, de la postere la huse de telefon, potrivit Reuters.

Popularitatea lui Malfoy în această perioadă se explică prin transliterația numelui său în chineză – Ma-er-fu –, care include cuvintele „cal” și „noroc”. Această asociere l-a transformat într-un simbol de bun augur pentru Anul Calului, care urmează să înceapă în curând în calendarul chinezesc.

Rețelele de socializare chinezești sunt pline de imagini cu oameni care lipeau postere cu Malfoy pe uși sau în locuințe. Pe platforma de comerț online Taobao, patru astfel de postere pot fi achiziționate pentru 11 yuani (aproximativ 1,60 dolari). „Binecuvântare de Anul Calului, așa că lipiți un Malfoy”, a comentat un utilizator pe Rednote. În provincia Henan, o imagine uriașă cu Malfoy în uniforma de elev era expusă pe mai multe etaje ale unui complex comercial.

Franciza Harry Potter este extrem de populară în China, unde filmele străine reprezintă doar o mică parte din box-office, fiind adesea preferat conținutul local. Warner Bros a anunțat dezvoltarea unui „Harry Potter Studio Tour” în Shanghai, în colaborare cu compania chineză Jinjiang International, iar Universal Studios Beijing include deja secțiunea „The Wizarding World of Harry Potter”.

Relansarea cinematografică a celor opt filme Harry Potter în 2024 a reînnoit interesul fanilor chinezi, consolidând fenomenul cultural care a transformat un personaj negativ într-un simbol de noroc pentru Anul Calului.