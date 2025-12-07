dark
Noah Hawley, creatorul seriei Alien: Earth, dezvăluie de ce Paramount a anulat filmul său „Star Trek”

George Radu
7 decembrie 2025
Star Trek, Credit foto: All Film Archive/Paramount / Mary Evans Picture Library / Profimedia
Noah Hawley, creatorul seriei Alien: Earth și cunoscut pentru seriale precum Fargo și Legion, a explicat motivul pentru care filmul său planificat Star Trek a fost abandonat de Paramount Pictures. În 2019, Hawley fusese angajat să scrie și să regizeze un nou film Star Trek, care urma să exploreze o nouă eră a francizei, anunță MovieWeb.

Hawley a explicat că a fost atras de Star Trek pentru că este o franciză centrată pe explorare și rezolvarea problemelor prin inteligență, spre deosebire de alte francize precum Star Wars sau Marvel, axate pe război. El a propus un film original cu o distribuție nouă, ba chiar a luat în considerare actori precum Rami Malek și Cate Blanchett.

Schimbările de conducere de la Paramount au dus la anularea proiectului

„Am prezentat ideea originală. Le-a plăcut și ne pregăteam de producție, rezervam studiouri, mă pregăteam să mă mut în Australia. Apoi a venit cineva nou la conducerea studioului, iar prima lor mișcare a fost să anuleze filmul original Star Trek pentru că nu știau dacă oamenilor o să le placă”, relatat Hawley.

Se zvonea că filmul lui Hawley ar fi avut ca temă un virus global, ceea ce ar fi fost sensibil în contextul pandemiei COVID-19. În 2022, Paramount a anunțat un al patrulea film cu distribuția originală din 2009, dar proiectul a fost din nou abandonat. În prezent, studioul pregătește un alt reboot regizat de Jonathan Goldstein și John Francis Daley (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves).

Ironia este că decizia inițială de a renunța la filmul lui Hawley în favoarea unei distribuții cunoscute a dus, în cele din urmă, la exact ce anticipa Hawley: filmul original a fost anulat, dar franciza primește totuși o reinterpretare.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

