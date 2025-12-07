Noah Hawley, creatorul seriei Alien: Earth și cunoscut pentru seriale precum Fargo și Legion, a explicat motivul pentru care filmul său planificat Star Trek a fost abandonat de Paramount Pictures. În 2019, Hawley fusese angajat să scrie și să regizeze un nou film Star Trek, care urma să exploreze o nouă eră a francizei, anunță MovieWeb.

Hawley a explicat că a fost atras de Star Trek pentru că este o franciză centrată pe explorare și rezolvarea problemelor prin inteligență, spre deosebire de alte francize precum Star Wars sau Marvel, axate pe război. El a propus un film original cu o distribuție nouă, ba chiar a luat în considerare actori precum Rami Malek și Cate Blanchett.

Schimbările de conducere de la Paramount au dus la anularea proiectului

„Am prezentat ideea originală. Le-a plăcut și ne pregăteam de producție, rezervam studiouri, mă pregăteam să mă mut în Australia. Apoi a venit cineva nou la conducerea studioului, iar prima lor mișcare a fost să anuleze filmul original Star Trek pentru că nu știau dacă oamenilor o să le placă”, relatat Hawley.

Se zvonea că filmul lui Hawley ar fi avut ca temă un virus global, ceea ce ar fi fost sensibil în contextul pandemiei COVID-19. În 2022, Paramount a anunțat un al patrulea film cu distribuția originală din 2009, dar proiectul a fost din nou abandonat. În prezent, studioul pregătește un alt reboot regizat de Jonathan Goldstein și John Francis Daley (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves).

Ironia este că decizia inițială de a renunța la filmul lui Hawley în favoarea unei distribuții cunoscute a dus, în cele din urmă, la exact ce anticipa Hawley: filmul original a fost anulat, dar franciza primește totuși o reinterpretare.