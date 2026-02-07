Documentarul despre Michelle Obama explodează pe Netflix după lansarea filmului „Melania” / Creșteri de 13.300% a audienței în câteva zile

Documentarul „Becoming”, dedicat fostei Prime Doamne a Statelor Unite Michelle Obama, a înregistrat o creștere spectaculoasă a audienței pe Netflix, în weekendul în care documentarul despre Melania Trump a avut premiera în cinematografe.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit agenției EFE, citată de Agerpres, audiența producției Netflix a crescut cu 13.300% într-un interval de doar câteva zile.

Datele furnizate de compania de analiză Luminate și preluate de presa americană arată că „Becoming” a cumulat 47,5 milioane de minute de vizionare între 30 ianuarie și 1 februarie. În weekendul anterior, documentarul fusese urmărit timp de doar 354.000 de minute, ceea ce indică o creștere abruptă a interesului publicului.

Filmat în 2020 și inspirat de memoriile publicate de Michelle Obama în 2018, documentarul oferă o perspectivă personală asupra vieții sale după încheierea mandatului prezidențial al soțului ei, Barack Obama. Netflix descrie producția ca fiind „o privire intimă și excepțională asupra parcursului său personal și public”.

Creșterea audienței a coincis cu lansarea în cinematografe, pe 30 ianuarie, a documentarului „Melania”, dedicat actualei Prime Doamne a SUA. Filmul, regizat de Brett Ratner, a fost achiziționat de Amazon MGM Studios pentru 40 de milioane de dolari, la care s-au adăugat aproximativ 35 de milioane de dolari cheltuiți pentru promovare și publicitate, potrivit revistei People.

În weekendul de debut, „Melania” a generat încasări de 7,04 milioane de dolari, depășind estimările inițiale ale analiștilor din industrie. Publicul filmului a fost predominant feminin – 70% dintre cumpărătorii de bilete – iar 72% dintre spectatori aveau peste 70 de ani.

Deși comparația dintre performanțele din box office și audiența din streaming este limitată, The Hollywood Reporter remarcă faptul că interesul stârnit de cele două documentare reflectă polarizarea politică accentuată din Statele Unite, inclusiv în zona consumului cultural. Documentarele despre primele doamne, aflate adesea în tabere politice opuse, tind să atragă publicuri diferite, dar extrem de motivate.

Potrivit aceleiași publicații, documentarul „Melania” urmează să fie disponibil și pe platforma Prime Video în următoarele săptămâni, într-o versiune extinsă, deși o dată exactă de lansare nu a fost anunțată.