„One Battle After Another” câștigă titlul de film al anului la London Critics’ Circle Film Awards

Redacția TechRider
2 februarie 2026
One battle after another screenshot
Leonardo di Caprio, Credit foto: Warner Bros. – Ghoulardi Film Company – Album / Album / Profimedia
Filmul „One Battle After Another”, avându-l pe Leonardo DiCaprio în rolul principal, a fost desemnat filmul anului la cea de-a 46-a ediție a London Critics’ Circle Film Awards, au relatat luni DPA și PA Media.

Thrillerul, regizat de Paul Thomas Anderson, spune povestea unui fost revoluționar interpretat de DiCaprio, care pornește într-o cursă disperată pentru a-și găsi fiica dispărută. Producția s-a impus și la alte două categorii importante, acolo unde a câștigat premiile pentru scenariul anului și regia anului.

Cynthia Erivo, protagonista filmului „Wicked”, a primit Derek Malcolm Award for Innovation

În cadrul galei desfășurate duminică seara la Londra, Jessie Buckley a fost desemnată actrița anului pentru rolul din filmul „Hamnet”, în timp ce Timothée Chalamet a primit trofeul de actorul anului pentru interpretarea principală din drama dedicată universului tenisului de masă „Marty Supreme”.

Chalamet a fost prezent la ceremonie la scurt timp după ce a participat la un eveniment organizat la Prince Charles Cinema, în apropiere de Leicester Square, unde a fost intervievat de scenaristul Richard Curtis.

Actrița Cynthia Erivo, protagonista filmului „Wicked”, a primit Derek Malcolm Award for Innovation, distincție care i-a fost înmânată de Hannah Waddingham, cunoscută publicului larg din serialul „Ted Lasso”.

Sean Penn a câștigat premiul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar

Josh O’Connor, remarcat recent în producțiile „The Mastermind”, „The History of Sound” și „Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”, a fost desemnat cel mai bun interpret britanic/irlandez al anului, iar filmul „Pillion” a primit trofeul pentru filmul britanic/irlandez al anului.

Totodată, Harry Lighton, regizorul comediei romantice „Pillion”, a fost recompensat cu premiul pentru cineastul britanic/irlandez al anului.

La categoriile de roluri secundare, Sean Penn a câștigat premiul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar datorită interpretării din „One Battle After Another”, în timp ce Amy Madigan a fost desemnată cea mai bună actriță într-un rol secundar pentru rolul din filmul horror „Weapons”.

Câștigătorii au fost desemnați prin votul celor 207 membri ai secției de film a Critics’ Circle, iar ceremonia de decernare a premiilor a avut loc la May Fair Hotel din Londra.

