Primului trailer pentru Avengers: Doomsday va fi prezentat exclusiv în sălile de cinema, odată cu filmul Avatar: Fire and Ash, pe 19 decembrie

George Radu
5 octombrie 2025
Actorul Robert Downey Jr. în rolul personajului Doctor Doom
Sursa foto: Captură video – Youtube / New Rockstars
Primul material oficial al Avengers: Doomsday va fi prezentat înainte de lansarea Avatar: Fire and Ash, într-o acțiune ce urmează strategia Disney de a atașa trailerele blockbusterelor de mari producții. Aceasta nu este o mișcare surprinzătoare, având în vedere că Disney a folosit aceeași tactică și pentru trailerele anterioare, precum cel pentru Fantastic Four: First Steps, anunță MovieWeb.

- articolul continuă mai jos -

Imagini scăpate recent online au dezvăluit că majoritatea personajelor vor primi costume inspirate fidel din benzile desenate. Doctor Doom, interpretat de Robert Downey Jr., arată exact ca în imaginile din reviste, iar personajele X-Men din era Fox au fost reimaginate complet. În schimb, mulți dintre Răzbunătorii principali și Fantastic Four își păstrează look-ul clasic, în timp ce Thunderbolts (sau „Noii Răzbunători”) apar cu noile costume prezentate în filmul din 2025.

O distribuție impresionantă

Avengers: Doomsday reunește o distribuție de exccepție: Chris Hemsworth (Thor), Vanessa Kirby (Sue Storm / Invisible Woman), Anthony Mackie (Captain America), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Letitia Wright (Shuri / Black Panther), Paul Rudd (Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker / U.S. Agent), Tenoch Huerta Mejía (Namor), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm / The Thing), Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena Belova), Kelsey Grammer (Beast), Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm / Human Torch), David Harbour (Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ghost), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (Profesor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystique), James Marsden (Cyclops), Channing Tatum (Gambit), Pedro Pascal (Reed Richards / Mister Fantastic) și Robert Downey Jr. ca Doctor Doom.

Marvel încearcă astfel să recâștige încrederea fanilor după performanțe mai puțin impresionante la box office, în timp ce controversele legate de distribuirea lui Robert Downey Jr. în rolul Doctor Doom rămân un subiect de discuție.

