Disney și FX au anunțat oficial reînnoirea serialului Alien: Earth pentru un al doilea sezon, într-o încercare de a revitaliza franciza Alien, începută cu Alien: Romulus. Creatorul seriei, Noah Hawley, va continua să dezvolte povestea apreciată de critici, și va semna totodată un nou contract global cu FX și Disney Entertainment Television, anunță MovieWeb.

Alien: Earth a fost un succes major în această vară, după e a adus un nou capitol în saga Alien și după ce a extins povestea francizei la aproape 50 de ani după debutul filmului original regizat de Ridley Scott.

Acțiunea seriei este plasată în anul 2120, cu doar zece ani înainte de evenimentele filmului original Alien, și prezintă pentru prima dată amenințarea xenomorfilor pe planeta noastră, alături de alte creaturi extraterestre periculoase.

Finalul primului sezon a lăsat o mulțime de întrebări nerezolvate privind soarta lui Wendy, a xenomorfului său de companie și a celorlalți copii pierduți, ceea ce a pregătit terenul pentru continuarea intrigii.

Sezonul 2 va fi filmat în Londra

Sezonul 2 va fi filmat în Londra, ceea ce înseamnă că producția va fi mutată de pe platourile din Thailanda unde s-a filmat primul sezon. Filmările, conform oficialilor Disney, vor începe în 2026. Astfel, lansarea pe ecrane este așteptată în 2027. John Landgraf, președintele FX, a declarat că „Noah Hawley continuă să surprindă cu povești originale și abilitatea sa unică de a le aduce la viață ca regizor, producător și scenarist. Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm la următorul sezon și la alte proiecte în dezvoltare”.

Succesul primului sezon și adaptarea la formatul TV

După fuziunea Disney-Fox, mulți fani și-au exprimat scepticismul privind continuarea francizelor Alien și Predator. Cei mai mulți au considerat că Disney nu produce conținut matur sau violent. Totuși, succesul seriei și al altor producții recente, precum Predator: Badlands, a demonstrat contrariul, iar francizele au continuat să atragă publicul larg.

Principalul obstacol pentru fani a fost tranziția de la formatul cinematografic la cel de serial TV. În primul sezon, Alien: Earth a trebuit să stabilească noi personaje, să contureze o viziune asupra Pământului din 2120 și să explice complexitatea lumii în care se desfășoară acțiunea. În ciuda acestui lucru, serialul a oferit episoade apreciate de critici, inclusiv un flashback claustrofobic care a arătat soarta echipajului navei prăbușite pe Pământ.

Sezonul 2 promite o extindere ambițioasă

Sezonul 2 va construi pe fundația stabilită, și urmează să exploreze lupta pentru supremație pe Pământ. Noah Hawley a dezvăluit că are în plan un proiect de cinci sezoane pentru Alien: Earth, iar confirmarea celui de-al doilea sezon reprezintă un pas important pentru realizarea acestui plan.