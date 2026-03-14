Se apropie seara celei de-a 98-a ediții a Premiilor Oscar, iar competiția pentru titlul de cel mai bun film este mai strânsă ca niciodată. Anul acesta, blocbuster-ele și producțiile independente se întâlnesc într-o confruntare directă între epopeea politică de acțiune a lui Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”, și drama record a lui Ryan Coogler, “Sinners”.

Conform predicțiilor oficiale ale Variety, “One Battle After Another” a câștigat aproape toate premiile majore premergătoare Oscarurilor, inclusiv Critics Choice, Globurile de Aur, BAFTA, ACE Eddies, DGA, PGA și WGA, ceea ce îl transformă într-un favorit incontestabil. Istoric, niciun film care a obținut această combinație de distincții nu a pierdut la categoria cel mai bun film.

Totuși, “Sinners” are în palmares premii ACE, SAG pentru ansamblu și WGA, o combinație la fel de puternică, care nu a fost niciodată învinsă. O eventuală victorie a filmului ar marca un moment istoric, primul film horror care ar câștiga la categoria cel mai bun film și, posibil, premiul pentru regie lui Ryan Coogler.

Cine va câștiga rămâne însă incert, iar seara de duminică, 15 martie, găzduită de Conan O’Brien, promite să stabilească noi recorduri și să ofere surprize de proporții în una dintre cele mai competitive competiții din memoria recentă a Oscarurilor.