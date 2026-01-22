dark
„Sinners”, thriller-ul cu vampiri, marele favorit la Oscar / Filmul a fost nominalizat la nu mai puțin de 16 categorii

Redacția TechRider
22 ianuarie 2026
film-sinners-cinema
Sursa foto: Warner Bros.
Filmul „Sinners”, un thriller cu vampiri plasat în perioada segregării din SUA și care îl are pe Michael B. Jordan în rol principal, a obținut joi 16 nominalizări la premiile Oscar, cele mai multe pentru acest an, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Cu aceste nominalizări, „Sinners” intră în gala Oscar din 15 martie ca mare favorit, urmând să concureze pentru trofeul pentru cel mai bun film cu producții precum One Battle After Another, Frankenstein, Hamnet și Marty Supreme.

Academia Americană de Film a recunoscut filmul pentru multiple categorii, inclusiv interpretare, regie, scenariu și efecte vizuale, ceea ce îi consolidează poziția de principal candidat la prestigiosul premiu cinematografic.

