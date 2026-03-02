Titlurile Netflix au crescut cu aproape 10% în tranzacțiile de după închiderea pieței, depășind nivelul de 92 de dolari, după ce compania a anunțat că nu își va majora oferta pentru preluarea Warner Bros. Discovery. În ședința precedentă, acțiunile închiseseră la 84,59 dolari, notează Variety.

Decizia vine după ce consiliul de administrație al Warner Bros. Discovery a transmis că oferta îmbunătățită a consorțiului Paramount Skydance este „superioară”. În această săptămână, Paramount și-a majorat propunerea pentru preluarea integrală a companiei – inclusiv a diviziei de televiziune prin cablu – de la 30 la 31 de dolari pe acțiune.

În decembrie, Netflix ajunsese la un acord pentru achiziția diviziilor de studio și streaming ale Warner Bros. Discovery, la un preț de 27,75 dolari pe acțiune, devansând o ofertă anterioară a Paramount. Totuși, odată cu îmbunătățirea ofertei rivale, compania a ales să nu intre într-o nouă rundă de majorare a prețului.

Warner Bros. Discovery deține active importante din industria divertismentului, inclusiv universul DC Comics, franciza Harry Potter pentru film și televiziune, precum și postul HBO.

Cu toate acestea, investitorii au privit cu rezerve planurile Netflix de a prelua studioul, invocând costul ridicat al tranzacției și extinderea într-un segment precum distribuția cinematografică, care nu reprezintă activitatea sa principală. De altfel, după anunțarea acordului inițial, acțiunile Netflix înregistraseră scăderi semnificative.

Într-un comunicat comun, directorii generali adjuncți ai companiei, Ted Sarandos și Greg Peters, au transmis că tranzacția negociată ar fi putut crea valoare pentru acționari și avea perspective clare de aprobare din partea autorităților de reglementare. Totuși, au precizat că, la nivelul necesar pentru a egala ultima ofertă a Paramount Skydance, achiziția nu mai este atractivă din punct de vedere financiar, motiv pentru care Netflix a decis să se retragă.