Netflix a confirmat vineri că va lansa o continuare a filmului de animație Kpop Demon Hunters, nominalizat la două premii Oscar, potrivit AFP, citat de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„KPOP DEMON HUNTERS va reveni într-o continuare scrisă și regizată de Maggie Kang și Chris Appelhans”, a anunțat Netflix pe X.

Filmul spune povestea unui grup de cântărețe K-pop care vânează demoni și a contribuit la popularizarea culturii sud-coreene la nivel global. Este nominalizat la Oscar atât pentru cea mai bună animație, cât și pentru cel mai bun cântec original.

Piesa „Golden”, parte din coloana sonoră a filmului, a câștigat deja un premiu Grammy pentru cel mai bun cântec scris pentru un media vizual, marcând primul Grammy acordat unei producții muzicale K-pop.

Regizoarea Maggie Kang, coreeano-canadiană, a declarat că a dorit să prezinte cultura coreeană în mod autentic. „Ca regizoare coreeană, simt o mândrie imensă că publicul dorește să vadă mai mult din această poveste coreeană și din personajele noastre coreene”, a spus ea, potrivit Netflix.

Lansat în iunie anul trecut, filmul face parte dintr-o tendință globală de promovare a culturii sud-coreene, alături de producții precum Parasite, serialul Squid Game și trupele K-pop BTS și Blackpink.