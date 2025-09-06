Franciza „Call of Duty” va ajunge pe marele ecran: Black Ops, alegerea perfectă pentru film

Hollywood-ul pare să intre într-o nouă eră a adaptărilor după jocuri video. După succesul The Super Mario Bros. Movie, Nintendo pregătește extinderea universului cinematografic propriu, în timp ce continuările pentru Mortal Kombat și Five Nights at Freddy’s sunt deja în pregătire.

Francize faimoase precum Street Fighter și Silent Hill urmează să fie relansate, iar titluri precum Elden Ring, Horizon Zero Dawn și BioShock vor primi și ele adaptări pe marele ecran. În acest context, fanii jocurilor FPS (first-person shooter) au motive serioase de entuziasm: franciza Call of Duty va fi adaptată pentru cinema, anunță MovieWeb.

Black Ops – punctul de plecare ideal

Experții și fanii consideră că Call of Duty: Black Ops ar fi alegerea perfectă pentru primul film. Jocul este cunoscut pentru campania sa single-player captivantă, plasată în perioada Războiului Rece, și pentru personaje memorabile precum Alex Mason și Frank Woods.

Această poveste tensionată de spionaj global ar putea atrage atât fanii vechi ai jocului, cât și publicul larg, ceea ce ar oferi în același timp posibilitatea unor continuări inspirate din jocul următor, cu povești ramificate și finaluri multiple.

Pe de altă parte, titluri precum Modern Warfare ar putea oferi „instrumente” mai moderne pentru adaptarea cinematografică, însă riscul este ca echilibrul între satisfacerea fanilor existenți și atragerea unui public nou să fie dificil de găsit.

Lecția proiectelor eșuate, precum Borderlands, este clară pentru Hollywood… adaptările trebuie să fie bine gândite, pentru a nu dezamăgi publicul.

Detalii oficiale și așteptări

Momentan, filmul nu are încă stabilite data de lansare, distribuția sau regizorul. Totuși, CEO-ul Paramount, David Ellison, a transmis optimism: „Abordăm acest film cu aceeași disciplină și angajament neabătut pentru excelență care ne-a ghidat la Top Gun: Maverick”.

Paramount și Activision Blizzard au ajuns la un acord pentru adaptarea francizei, însă colaborarea trebuie să fie aliniată și cu viziunea Microsoft, care deține drepturile asupra proprietății.

Dacă proiectul va avansa, adaptarea Black Ops ar putea fi primul pas în transformarea unei francize globale de jocuri video într-o serie cinematografică de succes.