Căutarea noului James Bond, personajul care va conduce rebootul pregătit de Amazon, pare a fi aproape de final. Potrivit unor informații apărute în presa britanică, actorul Callum Turner ar fi fost ales pentru a prelua rolul legendarului agent 007, iar vestea ar fi devenit „cel mai prost păstrat secret” de la Hollywood, după ce actorul ar fi povestit „peste tot” că a fost confirmat oficial, anunță MovieWeb.

Speculațiile privind viitorul francizei s-au intensificat după ieșirea lui Daniel Craig din rol, în 2021, odată cu filmul No Time to Die. De atunci, o listă lungă de actori a fost vehiculată drept posibil succesor, însă Callum Turner, cunoscut din producții precum Fantastic Beasts și Masters of the Air, ar fi cel care va conduce seria James Bond într-o nouă eră, sub umbrela Amazon.

Turner a confirmat informația

Sursele susțin că Turner ar fi petrecut perioada sărbătorilor vorbind deschis despre faptul că a fost ales pentru rol, ceea ce a alimentat rapid zvonurile din industrie. Informația ar confirma speculații mai vechi, inclusiv cele potrivit cărora logodnica actorului, artista Dua Lipa, ar urma să interpreteze tema muzicală a noului film Bond.

La 35 de ani, Callum Turner este puțin mai în vârstă decât „chipul nou” despre care se spunea că Amazon îl caută pentru relansarea francizei. Totuși, profilul său relativ discret se aliniază cu tradiția seriei de a alege actori mai puțin expuși mediatic, dar cu potențial de a defini personajul pe termen lung. În plus, Turner este considerat o opțiune sigură, capabilă să împace așteptările fanilor tradiționali, într-un moment în care Amazon încearcă să relanseze seria fără producătorii istorici Barbara Broccoli și Michael G. Wilson.

Jeff Bezos, un „mare fan” al francizei

Rebootul James Bond este urmărit îndeaproape și de fondatorul Amazon, Jeff Bezos, descris de surse din industrie drept un „mare fan” al francizei. Potrivit acestora, Bezos este implicat direct în deciziile-cheie legate de viitorul lui 007, conștient de importanța culturală a personajului.

„Nu vrea să greșească. Știe cât de mult înseamnă Bond pentru public. Alegerea actorului trebuie să fie perfectă, iar scenariul spectaculos, cu toate ingredientele clasice – acțiune, glamour – dar adaptate unei noi generații”, a declarat o sursă apropiată conducerii Amazon.

Până la o confirmare oficială, proiectul pare însă bine poziționat. Denis Villeneuve, regizorul filmelor Dune, este implicat în dezvoltarea noii producții, iar scenariul este scris de Steven Knight, creatorul serialului Peaky Blinders.