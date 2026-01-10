Stranger Things” nu mai este cel mai urmărit serial Netflix. Ce producție a preluat conducerea clasamentului

La puțin peste o săptămână de la lansarea marelui final al fenomenului „Stranger Things”, clasamentul Netflix la nivel mondial a suferit o schimbare majoră.

Potrivit datelor furnizate de FlixPatrol, platformă care monitorizează în timp real popularitatea conținutului de streaming, „Run Away”, noul serial Netflix de tip mister-thriller, a urcat pe primul loc, detronând producția care a scris istorie pentru serviciul de streaming, potrivit Mediafax.

Miniseria britanică „Run Away” a avut premiera pe 1 ianuarie, aceeași zi în care episodul final din „Stranger Things” a devenit disponibil în România și în alte piețe internaționale, din cauza diferenței de fus orar față de Statele Unite.

„Run Away” este adaptarea romanului omonim publicat în 2019 de Harlan Coben, unul dintre cei mai vânduți autori de thrillere din lume, cu peste 90 de milioane de exemplare comercializate global. Serialul urmărește povestea lui Simon, a cărui viață aparent perfectă este distrusă atunci când fiica sa, Paige, fuge de acasă și este găsită drogată într-un parc. Căutările disperate ale tatălui îl conduc într-o lume interlopă periculoasă, unde violența și secretele ies la suprafață.

Netflix mizează tot mai mult pe universul lui Coben, creând inclusiv o categorie dedicată – „Colecția Harlan Coben” – care include mai multe adaptări de succes, precum „Fool Me Once”, unul dintre cele mai populare seriale ale anului 2024.

Din punct de vedere critic, „Run Away” se bucură de o rată de aprobare de 83% pe Rotten Tomatoes, semn că producția este bine primită, chiar dacă nu unanim lăudată. The Guardian remarcă ritmul alert și finalurile de episod pline de suspans, care îi determină pe spectatori să continue vizionarea.

În schimb, The Wall Street Journal critică lipsa de coerență logică a unor decizii ale personajelor, avertizând că acest aspect poate afecta implicarea publicului. Pe IMDb, „Run Away” are o notă medie de 7 din 10, bazată pe peste 8.000 de evaluări.

Succesul „Run Away” demonstrează încă o dată apetitul publicului pentru povești întunecate, pline de suspans și răsturnări de situație. Detronarea „Stranger Things” din fruntea clasamentului arată că, deși producțiile fantasy au un public loial, thrillerele realiste continuă să atragă masiv atenția abonaților Netflix.