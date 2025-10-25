Suspendarea lui Jimmy Kimmel provoacă pierderi majore pentru Disney+ și Hulu

Controversa legată de suspendarea temporară a prezentatorului de televiziune Jimmy Kimmel a generat efecte vizibile în rândul abonaților serviciilor de streaming Disney+ și Hulu. După ce Kimmel a fost scos de pe post ca urmare a comentariilor sale despre moartea lui Charlie Kirk, show-ul său a intrat într-o scurtă pauză. Chiar și după revenirea emisiunii, unele stații afiliate, precum Nexstar și Sinclair, au sugerat că ar putea înlocui programul cu alte emisiuni, fapt ce a generat nemulțumire în rândul telespectatorilor, potrivit MovieWeb.

Conform datelor furnizate de compania de cercetare Antenna, specializată în „economia abonamentelor”, rata lunară de anulare a abonamentelor (churn rate) a crescut semnificativ: pentru Disney+, de la 4% în august la 8% în septembrie, iar pentru Hulu, de la 5% la 10%. Aceste date sugerează că boicotul public a avut un impact real, mulți abonați fiind nemulțumiți de modul în care a fost gestionată suspendarea lui Kimmel și motivul pauzei emisiunii.

Factorii care au influențat decizia consumatorilor

Nu există confirmări oficiale că creșterea ratei de anulare este direct legată de controversa lui Kimmel, dar perioada de colectare a datelor coincide cu momentul incidentului. Pe rețelele sociale, mulți susținători ai lui Kimmel au cerut boicotarea serviciilor de streaming ca formă de solidaritate. Totodată, scumpirea abonamentelor poate fi un alt motiv pentru pierderea unor clienți.

Revenirea abonaților și impactul asupra industriei

Un reprezentant Antenna a confirmat că mulți abonați și-au reluat abonamentele la Disney+ și Hulu odată cu creșterea audienței emisiunii lui Kimmel după revenire. Disney nu a oferit cifre exacte privind pierderea abonaților, astfel încât datele Antenna rămân cel mai bun indicator al efectelor boicotului.

Această situație subliniază cum opinia publică, politica și divertismentul se pot intersecta, și pot influența deciziile marilor companii media. Indiferent dacă boicotul a fost sau nu principalul factor al pierderilor, exemplul arată că consumatorii își pot manifesta nemulțumirea prin comportamentul lor financiar, ceea ce demonstrează cât de puternică poate fi vocea publicului asupra peisajului media.