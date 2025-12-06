Serialul „The Boys” va reveni pentru sezonul al cincilea și ultimul, iar noile postere oferă un indiciu despre consecințele devastatoare pe care le-ar putea aduce Homelander în ascensiunea sa spre putere, anunță MovieWeb.

Seria de succes de pe Prime Video a captivat fanii prin abordarea sa subversivă și violentă a supereroilor, o imagine care contrastează puternic cu marile francize precum MCU sau DCU. Popularitatea „The Boys” a generat și spin-off-uri, precum „Gen V”, care pot continua universul după finalul sezonului 5, care promite să ridice miza la maximum.

Sezonul 5 aduce înapoi distribuția principală

Sezonul 4 s-a încheiat cu implicații dramatice. Mai mulți eroi au fost capturați, iar Homelander a preluat controlul guvernului cu ajutorul Sister Sage. Căutarea sa pentru dominație totală este de așteptat să aducă consecințe terifiante, iar eroi precum Butcher par să se afunde și mai adânc în întuneric.

Sezonul 5 aduce înapoi distribuția principală pentru a încheia povestea, cu Jack Quaid, Antony Starr, Karl Urban, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Karen Fukuhara și Chace Crawford, printre alții. Se așteaptă și o reuniune „Supernatural”, cu Jensen Ackles revenind în rolul Soldier Boy, alături de Jared Padalecki și Misha Collins.

Evenimentele din „Gen V” ar putea influența ceea ce se întâmplă în „The Boys”

Sezonul doi al spin-off-ului a prezentat personaje care s-au alăturat rezistenței împotriva planurilor lui Homelander, ceea ce ar putea pregăti simple cross-over-uri între seriale sau implicarea unor personaje din „Gen V” în roluri majore în sezonul final.

Momentan, sezonul 5 nu are o dată oficială de lansare, dar este așteptat pe Prime Video în 2026, după un calendar similar cu sezoanele precedente. Deși acesta marchează finalul „The Boys”, brandul va continua prin spin-off-uri. „Gen V” nu a primit încă un sezon 3 oficial, dar „Vought Rising” este în desfășurare, iar dacă serialele își păstrează popularitatea, sunt de așteptat noi proiecte.