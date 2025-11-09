Lansarea sezonului 4 din The Witcher a stârnit reacții mixte, care au confirmat temerile fanilor. Henry Cavill a părăsit franciza, iar Liam Hemsworth îl interpretează acum pe Geralt din Rivia. În plus, mai multe modificări ale poveștii originale a lui Andrzej Sapkowski au generat nemulțumiri în rândul cititorilor, anunță MovieWeb.

Sezonul 4 este, de departe, cel mai slab cotat până acum: 61% din partea criticilor și doar 20% din partea publicului pe Rotten Tomatoes. Această scădere a audienței vine după un trend negativ care afectează întreaga serie, în special după sezonul 3, ultimul cu Henry Cavill.

Deși Netflix este deja angajat să producă sezonul 5, ultimul, noile cifre de audiență ar putea influența percepția publicului și succesul final al serialului. Fanii și criticii critică în special numeroasele schimbări aduse materialului original, care au modificat personajele și povestea într-un mod semnificativ.

Sezonul final, o șansă de reconciliere

Al cincilea sezon va fi unul de încheiere pentru The Witcher. Pentru fanii care iubesc seria, acesta va aduce finalul poveștilor lui Geralt, Ciri și Yennefer. Pentru cei nemulțumiți de adaptare, va fi doar încă un sezon de urmărit.

Producția celui de-al cincilea sezon s-a încheiat oficial. Acesta a fost filmat împreună cu sezonul 4, însă Netflix nu a anunțat încă o dată oficială de lansare. Estimările sugerează că sezonul final va fi difuzat în 2026.