„The Housemaid” depășește 200 de milioane de dolari la nivel global

Filmul „The Housemaid” („Menajera”), regizat de Paul Feig și produs de Lionsgate, a depășit pragul de 200 de milioane de dolari încasări globale, devenind al cincilea film al regizorului care atinge această performanță, au anunțat reprezentanții studioului.

Thrillerul, adaptare a romanului Freida McFadden, urmează să depășească 100 de milioane de dolari în box office-ul nord-american vineri, după ce a atins deja această sumă pe piețele internaționale, potrivit Deadline. Filmul a fost lansat în perioada Sărbătorilor de Iarnă și a înregistrat succes global.

În rolurile principale se află Amanda Seyfried, interpretând o soție bogată cu comportament instabil, și Sydney Sweeney, ca menajeră misterioasă într-o vilă de lux. Distribuția este completată de Brandon Sklenar și Michele Morrone, iar intriga evoluează rapid într-un lanț de evenimente tensionate și violente.

Pentru Sydney Sweeney, „The Housemaid” este aproape al doilea cel mai mare succes al carierei, fiind la aproximativ 20 de milioane de dolari de comedia „Anyone But You” (2023), în timp ce cel mai mare succes al său rămâne „Once Upon a Time in Hollywood” (392 milioane de dolari).

În total, filmele regizate de Paul Feig au generat peste 1,4 miliarde de dolari la box office-ul mondial, cu „Bridesmaids” (2011) ca cel mai mare succes individual (aproape 325 de milioane de dolari).

„The Housemaid” este al doilea film Lionsgate din sezonul 2025–2026 care depășește 200 de milioane de dolari, după „Now You See Me: Now You Don’t” (241 milioane de dolari). Succesul a dus deja la anunțarea unei continuări, „The Housemaid’s Secret”, cu Paul Feig la regie și Sydney Sweeney și Michele Morrone în distribuție.

Film distribuit în 66 de țări, „The Housemaid” a ajuns recent pe primul loc în box office-ul britanic. În România, în două săptămâni, încasările au depășit 667.000 de dolari, conform BoxOfficeMojo.