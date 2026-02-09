Topul filmelor și serialelor care vor apărea pe Netflix în luna februarie

Luna februarie aduce pe Netflix o gamă variată de producții, de la documentare sportive și seriale de mister, până la comedii animate pentru adulți, scrie The New York Times.

Documentar despre patinaj artistic: „Glitter & Gold: Ice Dancing”

Disponibil din 1 februarie, acest documentar în trei părți urmărește performanțele unor perechi de elită din dansul pe gheață, în drumul lor spre succesiunea campionilor olimpici. Serialul prezintă atât antrenamentele riguroase, cât și tensiunile și surprizele sezonului olimpic de la Milano.

Trei echipe sunt în centrul atenției: americanii Madison Chock și Evan Bates, canadienii Piper Gilles și Paul Poirier, precum și francezii Guillaume Cizeron și Laurence Fournier Beaudry, care colaborează pentru prima dată. Documentarul oferă o perspectivă intimă asupra strategiilor, emoțiilor și sacrificiilor din acest sport spectaculos.

Mister și umor negru: „Search Party” Sezoanele 1–5

Din 5 februarie, Netflix lansează toate cele cinci sezoane ale serialului „Search Party”. Alia Shawkat interpretează pe Dory, o tânără din Brooklyn plictisită, care devine obsedată de dispariția unei foste colege de facultate.

Pe parcursul serialului, Dory și prietenii ei, interpretați de John Early, John Reynolds și Meredith Hagner, se trezesc în situații complicate, transformând investigația într-o călătorie captivantă și plină de umor negru. Cole Escola joacă un personaj memorabil, un adversar obsedat de Dory, care adaugă tensiune și comicitate poveștii.

„Queen of Chess”, pentru pasionații de șah

Disponibil din 6 februarie, acest documentar realizat de regizoarea Rory Kennedy explorează viața și cariera lui Judit Polgar, una dintre cele mai mari jucătoare de șah din istorie. Filmul combină meciurile sale memorabile cu Garry Kasparov cu detalii despre educația nonconformistă primită în Ungaria, într-o perioadă dominată de ideea că femeile nu pot concura la cel mai înalt nivel.

Documentarul arată cum Polgar a fost antrenată să fie independentă și să nu se considere inferioară nimănui, prezentând atât latura profesională, cât și pe cea personală a jucătoarei.

Comedie cu mister: „How to Get to Heaven From Belfast”

Începând cu 12 februarie, Lisa McGee, creatoarea „Derry Girls”, aduce o nouă poveste despre prietenie, maturizare și mister. Serialul urmărește trei prietene, apropiate încă din copilărie, care se reunesc după zeci de ani pentru a participa la priveghiul unei vechi cunoștințe.

Pe parcurs, ele descoperă secrete și adevăruri ascunse despre trecutul lor, iar investigația le poartă prin Irlanda de Nord, Portugalia și Dublin. Rolurile principale sunt interpretate de Roisin Gallagher, Sinéad Keenan și Caoilfhionn Dunne, fiecare personaj având propriile dileme și provocări personale.

Comedie animată pentru adulți: „Strip Law”

Disponibil din 20 februarie, „Strip Law” îl urmărește pe Lincoln Gumb, un avocat ghinionist din Las Vegas, care încearcă să-și refacă viața profesională după ce este concediat de partenerul defunct al mamei sale.

Ajutat de Sheila Flambé, o iluzionistă de stradă, Lincoln încearcă să devină mai carismatic și să-și recâștige reputația. Serialul combină umorul negru cu satira asupra sistemului juridic și cultura hedonistă din Las Vegas. Adam Scott și Janelle James dau voce personajelor principale, aducând energie și comicitate poveștii.

Alte titluri notabile

Netflix continuă să adauge filme și seriale populare pe parcursul lunii. Lista este completată de următoarele titluri:

1 februarie

„The American President”;

„Ex Machina”;

„Hell or High Water”;

„You’ve Got Mail”;

„Zero Dark Thirty”.

3 februarie

„Mo Gilligan: In the Moment”.

4 februarie

„Is It Cake? Valentines”.

5 februarie

„Cash Queens” Sezonul 1;

„The Lincoln Lawyer” Sezonul 4;

„Samuel” Sezonul 1;

„Unfamiliar” Sezonul 1.

6 februarie

„Salvador” Sezonul 1;

„Yoh! Bestie”.

9 februarie

„Matter of Time”.

10 februarie

„Motorvalley” Sezonul 1;

„This Is I”.

11 februarie

„Kohrra” Sezonul 2;

„Lead Children” Sezonul 1;

„State of Fear”.

12 februarie

„The Black Phone”;

„Million-Follower Detective”/

13 februarie

„The Art of Sarah”;

„A Father’s Miracle”;

„Museum of Innocence” Sezonul 1;

„Suburgatory” Sezoanele 1–3;

„Tyler Perry’s Joe’s College Road Trip”.

15 februarie

„Stargate: SG-1” Sezoanele 1–10.

17 februarie

„Sommore: Chandelier Fly”.

18 februarie

„Being Gordon Ramsay”.

19 februarie

„The Iron Claw”;

„The Night Agent” Sezonul 3;

„The Swedish Connection”.

20 februarie

„Firebreak”;

„The Orphans”.

24 februarie

„Taylor Tomlinson: Prodigal Daughter”.

26 februarie

„Bridgerton” Sezonul 4, Partea a doua;

„Crap Happens”.