„Zootopia 2” a depășit ”A Minecraft Movie” și a devenit cel mai profitabil film lansat în 2025 pe piața nord-americană.

Potrivit Variety, continuarea animată produsă de Disney a obținut 424,2 milioane de dolari în SUA, după 13 weekenduri consecutive în top 10 la box office-ul intern.

La nivel global, filmul a înregistrat încasări totale de 1,85 miliarde de dolari, dintre care 1,425 miliarde de dolari provin din piețele internaționale.

Lansat la nouă ani după filmul original, „Zootopia 2” a debutat înainte de Ziua Recunoștinței, cu 158 de milioane de dolari în SUA și 559 de milioane de dolari la nivel global în cele cinci zile ale weekendului prelungit.

Rezultatele reprezintă al doilea cel mai mare debut de Thanksgiving din istorie și cel mai bun start pentru un film de animație, clasându-se totodată pe locul patru în topul debuturilor globale.

Filmul a atins pragul de un miliard de dolari la nivel mondial în doar 17 zile și a depășit „Inside Out 2” pentru a deveni producția de animație hollywoodiană cu cele mai mari încasări din toate timpurile. În China, a întrecut „Avengers: Endgame”. În clasamentul general, ocupă locul opt în istoria box office-ului.

Filmul este regizat de Jared Bush și Byron Howard și urmărește aventurile unei polițiste iepure și ale unui escroc vulpe, care investighează apariția unui nou rezident reptilian, cu vocile lui Ginnifer Goodwin, Jason Bateman și Ke Huy Quan.