VIDEO A apărut primul trailer al filmului „The Odyssey”, unul dintre cele mai așteptate din 2026

Universal Pictures a lansat primul trailer al filmului „The Odyssey”, noua producție regizată de Christopher Nolan, una dintre cele mai așteptate lansări cinematografice ale anului viitor.

Filmul este inspirat din epopeea lui Homer și îl are în rol principal pe Matt Damon, care îl interpretează pe eroul grec Odiseu, aflat într-o călătorie lungă și plină de pericole spre casă, după Războiul Troian, scrie Mediafax.

Din distribuție mai fac parte Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Jon Bernthal și John Leguizamo.

Trailerul include imagini cu naufragiul lui Odiseu și al armatei sale, secvențe de luptă, călătorii pe mare și pe uscat, dar și cadre cu celebrul cal troian.

„The Odyssey” este primul film al lui Nolan după succesul Oppenheimer, producție recompensată cu șapte premii Oscar în 2024, inclusiv pentru cel mai bun film și cea mai bună regie.

Filmul „The Odyssey” este programat să fie lansat în cinematografe pe 17 iulie 2026.

Christopher Nolan este unul dintre cei mai influenți regizori contemporani de la Hollywood, cunoscut pentru filmele sale cu structură narativă complexă și ambiții vizuale de amploare.

În cariera sa se regăsesc producții precum Inception, Interstellar, Prestige, Dunkirk, trilogia The Dark Knight și Oppenheimer.